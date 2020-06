Xiaomi e Redmi sono protagoniste del lancio di due interessanti prodotti per il settore della smart home. La prima ha presentato Xiaomi Mi Laser Projector 1S 4K, ovvero un proiettore laser con supporto alla risoluzione 4K, mentre la seconda azienda ha presentato Redmi AX5 Wi-Fi 6 Router, ovvero un router con supporto alla connettività Wi-Fi 6.

Specifiche Redmi AX5 Wi-Fi 6 Router

Redmi AX5 Wi-Fi 6 Router si presenta come un classico modem caratterizzato da quattro antenne Wi-Fi esterne. Il design è piuttosto standard e basilare, con una base di colore bianco ed una superficie a griglia con alcuni tasti rapidi per l’accensione e non solo.

Oltre ad essere il primo router Wi-Fi 6 della compagnia, Redmi AX5 Wi-Fi 6 router incrementa la potenza del segnale di 4 dB e l’area di copertura di circa il 50%, mentre grazie alla velocità massima di download teorica di 1775 Mbps, permetterà agli utenti di scaricare un film a risoluzione HD in appena 8 secondi.

È presente il supporto alla reti mesh e al mixed networking con altre soluzioni Xiaomi, mentre al suo interno è presente un processore Qualcomm ed un acceleratore AI (NPU) indipendente. Secondo la compagnia Redmi AX5 Wi-Fi 6 Router è inoltre in grado di gestire contemporaneamente fino a 128 dispositivi connessi, mentre tramite un’applicazione mobile è possibile controllare alcune funzioni software del router.

Prezzo Redmi AX5 Wi-Fi 6 Router

Redmi AX5 Wi-Fi 6 Router è disponibile in pre-ordine da oggi al prezzo di 229 yuan, circa 28 euro al cambio. È probabile che il prodotto sarà esclusiva del solo mercato cinese.

Specifiche Xiaomi Mi Laser Projector 1S 4K

Xiaomi Mi Laser 1S 4K rappresenta la punta di diamante per quanto riguarda i proiettori a laser del colosso cinese. Secondo alcune informazioni rilasciate dalla compagnia, il proiettore è circa il 30% più luminoso rispetto la passata generazione, e permette di riprodurre immagini da 80 fino a 150 pollici ad altissima risoluzione. Xiaomi Mi Laser Projector 1S 4K può visualizzare immagini da 80″ ad una distanza di appena 5,5 centimetri, mentre per arrivare a 150″ bisogna invece posizionarlo ad una distanza di almeno 19 centimetri.

Al suo interno è presente un processore T968-H con 2 GB di RAM e 32 GB di storage interno, mentre il raffreddamento dei componenti interni è affidato ad un sistema attivo con 3 ventole. È ovviamente presente il pieno supporto alla riproduzione di contenuti a risoluzione 4K con HDR10, mentre la luminosità si può spingere fino ad un massimo di 2000 lumen.

Per quanto riguarda le porte I/O, Xiaomi Mi Laser Projector 1S 4K offre una porta HDMI ed una porta USB 3.0, e viene garantito per almeno 25.000 ore di utilizzo.

Prezzo Xiaomi Mi Laser Projector 1S 4K

Xiaomi Mi Laser Projector 1S 4K è attualmente disponibile ad un prezzo scontato pari a 12.999 yuan, circa 1630 euro, che verrà poi incrementato al prezzo di listino di 14.999 yuan, circa 1880 euro al cambio, dopo lo sconto iniziale.