Ci sono acquisti che si giustificano solo dopo averli vissuti per qualche settimana e TABWEE P15 è esattamente questo tipo di prodotto. Un calendario digitale da 15,6 pollici, sempre acceso sulla scrivania, che sincronizza gli impegni, mostra le liste e non fa altro. Nessuna notifica di messaggi, nessuna tentazione di aprire un browser, nessuna app che compete per l’attenzione. Solo quello per cui è stato comprato.

Dopo tre settimane di utilizzo continuativo, la sensazione è quella di uno strumento che ha trovato il suo posto nel flusso di lavoro quotidiano senza chiedere troppo in cambio.

Un display dedicato, non un tablet con un’app di calendario

Il confronto con un tablet è il primo che viene in mente, ma è anche il più fuorviante. Un tablet è una porta aperta su tutto, e quella porta è esattamente il problema. Si parte con l’idea di controllare un appuntamento e nel giro di pochi secondi si è altrove. TABWEE P15 non ha questa ambiguità: fa una cosa sola, e la fa senza deviazioni.

Il display IPS da 15,6 pollici con risoluzione Full HD 1920×1080 è abbastanza grande da essere leggibile a colpo d’occhio anche a distanza, con colori vividi e una risposta al tocco precisa e senza lag. Lo schermo è lucido, il che porta con sé i soliti pro e contro: colori più brillanti e un aspetto più pulito, ma anche qualche riflesso di troppo in ambienti con luce diretta o finestre alle spalle. Non è un difetto strutturale, è semplicemente la natura dei pannelli glossy, ma vale la pena tenerlo in considerazione prima di scegliere dove posizionarlo.

Il dispositivo è alimentato a rete tramite cavo proprietario, il che significa che non si sposta. Non nasce per farlo. È un oggetto da collocare e lasciare lì, e la confezione riflette questa filosofia: stand da scrivania stabile e ben costruito, ma anche predisposizione per il montaggio a parete con fori posteriori, viti e tasselli inclusi. Due modalità d’uso, stessa logica: diventare un riferimento fisso nell’ambiente.

Calendari, liste e integrazione con l’ecosistema

La sincronizzazione con i principali servizi di calendario è uno dei punti di forza più immediati. Google Calendar, Outlook, iCloud, Yahoo e Cozi si collegano senza complicazioni, e gli eventi aggiornati sul telefono appaiono sul display in tempi rapidi. Per chi gestisce appuntamenti su più piattaforme o condivide un calendario con colleghi o familiari, il fatto di avere tutto in un unico punto visivo sempre visibile è un vantaggio concreto, non solo teorico.

Le liste di attività sono diventate rapidamente parte centrale del flusso di lavoro. Non si tratta di una funzione sofisticata, ma la differenza rispetto a tenere le cose in un’app sul telefono è tutta nella visibilità: le attività non restano nascoste in una schermata che si apre e si chiude, ma stanno davanti, sempre.

Questo cambia il modo in cui ci si approccia alle cose da fare, perché smettono di essere pensieri sospesi e diventano elementi concreti e presenti.

La luminosità si regola automaticamente in base alla luce ambientale, senza richiedere interventi manuali. La modalità notte permette di impostare una fascia oraria in cui lo schermo si spegne e si riaccende da solo, evitando una fonte luminosa inutile nelle ore serali. Piccoli dettagli, ma quelli che fanno funzionare bene un dispositivo pensato per stare sempre acceso.

Specifiche Dettagli Display 15,6″ IPS touchscreen, 1920×1080 Full HD RAM / Storage 2 GB RAM, 32 GB memoria interna Connettività Wi-Fi dual band 2,4 e 5 GHz Calendari supportati Google, Outlook, iCloud, Yahoo, Cozi Alimentazione Cavo proprietario, nessuna batteria Montaggio Stand da scrivania + predisposizione a parete App companion eCalendar (iOS e Android) Garanzia 2 anni Prezzo ~269,99 € di listino

I limiti, che esistono e pesano

Dopo tre settimane di utilizzo, i limiti emergono con altrettanta chiarezza dei pregi. Il primo è il prezzo. Anche in sconto TABWEE P15 si colloca attorno ai 180 euro, una cifra impegnativa per un dispositivo con funzioni volutamente limitate. Non è un acquisto universale: ha senso solo per chi è disposto a investire in uno strumento dedicato, e solo se quel tipo di utilizzo si integra davvero nella propria routine. Per chi ha dubbi, il rischio di ritrovarsi con un oggetto costoso e poco usato è reale.

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Il secondo limite riguarda l’app eCalendar, che permette un solo accesso per account. Questo significa scegliere tra gestirlo dallo smartphone o da macOS (nel nostro caso) tramite l’app per iPhone, che su desktop è evidentemente un adattamento e non un’applicazione nativa: l’interfaccia non è ottimizzata, la gestione risulta meno fluida, e inserire dati diventa più lento di quanto dovrebbe essere.

L’assenza di una vera interfaccia web è il punto più dolente: poter accedere da browser avrebbe reso tutto molto più rapido e naturale, eliminando la necessità di passare dall’app mobile ogni volta che si vuole aggiungere o modificare qualcosa da un computer.

Considerazioni finali

TABWEE P15 funziona perché è coerente con la sua idea di base: un punto fisso, sempre visibile, senza distrazioni. Per chi cerca esattamente questo, e lo cerca sulla scrivania di lavoro, è uno strumento che fa quello che promette con solidità. Per chi ha bisogno di flessibilità totale, accesso da più dispositivi e una gestione rapida da browser, i compromessi iniziano a pesare prima di quanto ci si aspetti. Il prezzo di listino (349 euro) è decisamente esagerato, ma a 179 euro, prezzo a cui spesso si trova in offerta, merita sicuramente una riflessione.

Pro: display sempre visibile, senza distrazioni da altre app



sincronizzazione immediata con Google Calendar e altri servizi principali



funziona bene anche come centro attività e lista di lavoro Contro: prezzo elevato per un dispositivo a funzioni limitate



app con accesso singolo, assenza di interfaccia web



su macOS l'app iPhone non è ottimizzata, inserimento dati scomodo