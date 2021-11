Recensione MSI Modern AM242TP – Se devo essere sincero non mettevo mano a un PC Windows da qualche tempo, se si esclude un test con un tablet qualche mese fa. Utilizzo da quattro anni un Mac Mini, dopo aver utilizzato i sistemi operativi fin dai tempi di MS-DOS 5, quindi da un bel po’ di tempo.

Quando MSI mi ha proposto questa prova ho dunque accettato molto volentieri, per vedere com’è cambiata in generale l’esperienza d’uso di un PC Windows. Ho provato per qualche settimana questo MSI Modern AM242TP, sia nel tempo libero sia per il mio lavoro, sostituendolo completamente a macOS e oggi vi racconto come si comporta. Non sarà una recensione tecnica, se non per riportarvi in maniera sintetica la scheda tecnica del prodotto, quanto piuttosto un racconto della mia esperienza in queste ultime settimane.

Scheda tecnica al top

Come dicevo non troverete benchmark in questa recensione, credo che l’esperienza d’uso valga ben di più di una mera lista di numeri. In queste due settimane ho utilizzato questo PC per un classico uso ufficio, quindi molto editing di testo, non meno di una dozzina di schede di Google Chrome aperte, con punte superiori alle venti, alcune app di messaggistica istantanea aperta e un’app per il fotoritocco per modificare le immagini per i miei articoli. E per testare anche la parte multimediale una sessione di Spotify con un po’ della mia musica preferita.

Prendo spunto per parlare rapidamente degli altoparlanti inseriti da MSI in questo all-in-one. È vero che parliamo di un PC per una utenza business, che non richiede solitamente una parte audio troppo esagerata, ma per il prezzo a cui viene venduto mi sarei aspettato qualcosa di meglio. Dopo dieci minuti di utilizzo ho quindi collegato un paio di cuffie Bluetooth e in alternativa una soundbar che mi hanno dato indubbiamente maggiori soddisfazioni.

Prima di raccontarvi come va questo Modern AM242TP voglio farvi un riepilogo della scheda tecnica, per capire la tipologia di prodotto che ho avuto per le mani in queste settimane. Si parte da uno schermo da 23,8 pollici, con tecnologia IPS e risoluzione FullHD con un contrasto di 1.000:1 e una luminosità massima di 250 nits. Ottimi gli angoli di visione, sia in verticale che in orizzontale, con i colori che vengono riprodotti in maniera convincente. Essendo un prodotto pensato per chi ci lavora parecchie ore al giorno, va apprezzata la finitura anti riflesso, anche con una luce ambientale molto forte.

La potenza non manca di certo, grazie alla presenza di una CPU Intel Core i7-1165G7 (Tiger Lake), affiancato da ben 16 GB di RAM DDR4 (due moduli da 8 GB), un SSD PCIe NVMe da 256 GB e un HDD SATA 3 da 1 TB, utile per l’archiviazione di grandi quantità di dati. Abbiamo poi una interfaccia LAN Giga Ethernet, WiFi 802.11 ax, Bluetooth 5.1, audio HD 2.1, due porte USB 3.2 Type-C, due porte USB 3.2 Type-A, una presa per microfono/cuffie e due USB 2.0 Type-A. È inoltre possibile collegare un secondo monitor grazia a una porta HDMI 2.0, con un ingresso HDMI per collegare un PC esterno.

La tecnologia Instant Display permette di passare alla modalità Monitor senza dover riavviare il sistema, mentre il disco da 2,5 pollici può essere sostituito facilmente, merito del Rapid Upgrade Design. Se mi dovessi essere scordato qualcosa vi invito a consultare il sito ufficiale, indubbiamente più preciso di me, ma come già ripetuto lo scopo di questa recensione non è proporvi una lista di funzioni e specifiche.

MSI Modern AM242TP nell’uso quotidiano

La premessa doverosa che va fatta è che il computer è arrivato da MSI con Windows 10 (Home Edition) ma ho volutamente forzato l’installazione di Windows 11, tramite il programma Insider, per testarlo con la versione più recente del sistema operativo. Nelle settimane in cui l’ho utilizzato ho ricevuto diversi aggiornamenti, che però non hanno influito in alcun modo sulle prestazioni, già ottime dal primo avvio.

Sarà che sono abituato al Mac mini, che fatica ad accendere le ventole anche sotto il sole di Ferragosto, ma il primo acchito con questo PC non è stato piacevole. La ventola si sente ed essendo sopra la scrivania è difficile non farci caso, almeno nei primi giorni. Va detto che la velocità di rotazione rimane quasi sempre costante, e si alza solo in qualche occasione, come nel gaming dove la ventola raggiunge spesso la velocità massima.

Mi è capitato però che la ventola partisse senza motivo, senza che stessi facendo alcuna operazione particolare. Durante la stesura di questo articolo ho volutamente chiuso qualsiasi applicazione, lasciando aperta solo una finestra di Chrome, proprio per ridurre al minimo il carico di lavoro e il rumore. Eppure, complice forse qualche processo di Windows o qualche aggiornamento nascosto, la ventola è partita un paio di volte raggiungendo apparentemente senza motivo la velocità massima, salvo poi ammutolirsi repentinamente.

Nelle mie settimane di utilizzo ho ovviato con la musica di sottofondo, ma in un qualunque ufficio è destinato a farsi sentire. È comunque un suono che non risulta esagerato, e probabilmente ho un po’ perso l’abitudine a sentire il computer, fisso o portatile che sia, che sbuffa nel tentativo di tenere sotto controllo le temperature.

Detto questo veniamo subito alle sensazioni di utilizzo, che indubbiamente sono più che positive. Le prestazioni sono ineccepibili, qualsiasi attività si è sempre svolta in maniera fluida e senza intoppi. Ho apprezzato la presenza di una webcam nella cornice superiore dello schermo inserita in una piccola protuberanza, quasi un notch al contrario, che non stona e che permette di effettuare l’accesso in maniera rapidissima tramite Windows Hello.

Dopo qualche giorno di adattamento alla tastiera con layout italiano (utilizzo ormai da anni tastiere con layout USA) devo dire che l’esperienza di digitazione è discreta, anche se non apprezzo particolarmente le tastiere a membrana e preferisco le più rumorose tastiere meccaniche. Molto preciso il mouse, che si è ben comportato anche su superfici difficili, ma l’ho trovato un po’ troppo leggero, con la sensazione che potrebbe creare qualche problema a chi lo dovesse utilizzare per disegno tecnico o fotoritocco.

Mi è piaciuta la possibilità di regolare in altezza il monitor, una soluzione utile quando ho spostato il computer da una scrivania all’altra, per verificare la portabilità e la semplicità di adattamento. L’ho perfino utilizzato sul tavolo in cucina, leggermente più alto della mia scrivania, e ho potuto trovare la regolazione perfetta in un attimo, senza dover ricorrere a rialzi o a soluzioni stravaganti. Si è pure infilato senza problemi, abbassandosi al limite delle sue possibilità, sotto i pensili della cucina, dove l’ho collegato per seguire una presentazione mentre preparavo la cena.

Per questo motivo credo che sia una soluzione decisamente valida, visto che basta avere una presa di corrente per lavorare ovunque. Non servono collegamenti tra PC e monitor, gli altoparlanti sono integrati e non necessitano di cavi aggiuntivi, mouse e tastiera cordless occupano poco spazio e permettono di ricavare una postazione di lavoro, a volte anche di fortuna, praticamente ovunque. L’unico “ingombro” è rappresentato dall’alimentatore esterno da 120 watt, praticamente identico a quello di un normale notebook e decisamente compatto.

Una soluzione dunque ottima per l’ufficio ma che a mio avviso risulta perfetta per chi non ha una stanza dedicata ma che in questo periodo si trova a lavorare da casa. Basta uno spazio di 50 x 60 centimetri per avere la propria postazione pronta all’uso, ovunque e senza lo sbattimento di dover collegare numerosi cavi.

Stavo per dimenticare lo schermo touch, una cosa che non ho mai reputato particolarmente importante per il mio lavoro ma che ho imparato ad apprezzare in queste settimane. La possibilità di scorrere le pagine come sullo smartphone, con il pinch to zoom per ingrandire i dettagli più piccoli, la possibilità di dimenticarsi del mouse per buona parte delle operazioni e di trasformare il computer in un enorme tablet, sono davvero un grosso vantaggio che da utente Mac invidio agli utenti Microsoft.

Ritorno alla parte tecnica per elogiare la scelta di installare, oltre a una unità SSD sulla quale installare il sistema operativo e gli applicativi, anche un HD da 1 TB, perfetto per archiviare file di grandi dimensioni. Risulta ottimo per chi deve montare video o lavorare con grandi immagini, senza andare a stressare particolarmente il disco SSD.

In questo modo si ottiene un ottimo compromesso tra velocità di avvio e di apertura dei programmi, anche quelli più impegnativi, e spazio di archiviazione. Con la possibilità poi di sostituire in maniera semplicissima l’hard disk, grazie al Storage Rapid Upgrade. È infatti sufficiente rimuovere la vite che blocca il coperchio, posto sul retro della parte destra dello schermo, per accedere alla staffa di supporto del disco rigido SATA da 2,5 pollici, estraibile senza alcuno sforzo.

In questo modo è possibile espandere la capacità di archiviazione, sostituire un disco eventualmente guasto o semplicemente utilizzare un diverso disco a seconda delle necessità lavorative. Appena sotto allo slot per il disco rigido è presente un controller a 5 vie, facilmente accessibile, per regolare tutte le impostazioni dello schermo. È come un piccolo joystick ed è facilmente raggiungibile in qualsiasi situazione, risultando decisamente comodo da utilizzare.

Ho trovato molto comoda anche la scelta di collocare la maggior parte dei connettori sul lato sinistro del monitor, in un posto facilmente raggiungibile. Sul retro del monitor sono presenti le porte HDMI, l’alimentazione e due porte USB 2.0 (oltre a una RJ45) su una delle quali ho inserito il ricevitore USB per tastiera e mouse. La seconda porta può risultare comoda per collegare la stampante, che non necessità di elevate velocità di trasferimento.

Lateralmente invece ci sono le quattro porte USB 3.2, due di tipo C e due di tipo A, per la massima libertà di collegamento. Comoda anche la presenza del jack per le cuffie, che possono essere collegate rapidamente al momento del bisogno.

Conclusioni

Siamo giunti al termine di questa recensione atipica, senza troppi tecnicismi ma con più impressioni d’uso, che poi sono quelle che contano. Non ho mai creduto nella validità dei benchmark, che possono avere un senso solo nel mondo del gaming, ma non è il caso di questo computer MSI, un all-in-one nato per soddisfare le esigenze lavorative di molteplici categorie.

Dai grafici che devono effettuare foto ritocco ai progettisti che necessitano di software 2D per la realizzazione e modifica dei disegni, questo MSI Modern AM242TP risulta ideale per una vasta gamma di impieghi e trova facilmente posto sia negli uffici più affollati sia nelle case o negli appartamenti più piccoli, dove a volte trovare lo spazio per approntare una postazione di lavoro, anche di fortuna, può risultare difficile.

Potete collegarlo dove vi è più comodo e alla fine della giornata lavorativa riporlo in un armadio o in un angolo, pronto per essere ripreso il giorno successivo. Per tutti i dettagli tecnici e per scoprire le varie configurazioni vi rimando alla pagina ufficiale di MSI, raggiungibile a questo indirizzo, con i prezzi che partono da circa 1.600 euro.

Potete trovare una configurazione molto simile a quella da me provata anche su Amazon, a questo indirizzo, mentre in questa pagina trovate tutti gli AIO di MSI in vendita su Amazon.