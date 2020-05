Le costruzioni sono uno dei giochi più apprezzati da sempre, non solo dai più piccoli ma, spesso e volentieri, anche dai più grandi. Se a questa passione abbinate la tecnologia, ecco che avrete un passatempo perfetto.

Ho avuto la possibilità di provare una di queste soluzioni, MoFun 2.4GHz RC Building Blocks Car, per qualche settimana e ora vi racconto com’è andata. Premetto che per i test mi sono affidato a un “esperto” di 8 anni, che ha trovato davvero fantastico questo kit.

Materiali e istruzioni

L’intero modello è realizzato in plastica, incluso il telecomando davvero molto particolare che permette ai più piccoli di divertirsi senza utilizzare lo smartphone. I materiali sono di buona qualità, sostanzialmente identici a un tradizionale kit LEGO, con adesivi da applicare su alcune parti per una maggiore personalizzazione.

I pezzi sono ben stampati, privi di residui di lavorazione o di spigoli vivi che potrebbero risultare pericolosi. All’interno della confezione di vendita tutti i pezzi sono inseriti in sacchetti sigillati e numerati, per rendere più semplice la loro identificazione. Sono presenti anche il telecomando e il motore, con il relativo cavo USB per la ricarica della batteria interna. mancano invece le batterie per il telecomando, due unità AAA, da acquistare separatamente.

Molto chiare le istruzioni, con il disegno dei vari pezzi che aiuterà a distinguere quelli simili tra di loro. Le poche scritte sul manuale sono in inglese, ma in effetti non è necessaria la presenza di alcuna lingua, visto che le immagini sono molto ben realizzate.

Assemblaggio

Molto chiare le istruzioni, che possono essere seguite in autonomia anche da bambini di 7-8 anni (la confezione di vendita indica 8+) e può richiedere la presenza di un adulto solo per certi incastri più complicati. Nel complesso però il montaggio è semplice e divertente e, anche con la dovuta calma e pazienza, non richiederà più di 2-3 ore. I pezzi del kit sono poco meno di 400 e con un minimo di manualità è davvero semplice ottenere un buon risultato.

Qualche attenzione è richiesta nel posizionamento degli adesivi, che in alcuni casi sono piccoli, ma anche in questo caso con l’aiuto di un adulto le cose si risolvono con semplicità. Ricordatevi di mettere in carica la batteria prima di iniziare l’assemblaggio, così da poter iniziare l’uso una volta completa la costruzione.

Funzioni intelligenti

La parte divertente arriva infatti con le funzioni intelligenti, ottenibili tramite la companion app da installare sul vostro smartphone, Android o iOS. La connessione avviene tramite Bluetooth, senza che sia necessario effettuare alcuna operazione di pairing: si tocca l’icona Bluetooth e il gioco è fatto.

Oltre alla funzione che replica il telecomando fisico, e a quella che utilizza il giroscopio per gestire i movimenti, sono presenti altre modalità molto divertenti. È infatti possibile tracciare un percorso che il modellino seguirà in maniera precisa, al netto di eventuali ostacoli che dovessero trovarsi sul percorso programmato.

È inoltre possibile utilizzare i comandi vocali, rigorosamente in inglese, per far eseguire una delle sei funzioni preimpostate. È divertente per stupire gli amici ma alla fine non è il massimo della funzionalità.

La modalità migliore, a mio avviso, è quella della programmazione, che ha una parte educativa. È infatti possibile scegliere tra una serie di blocchi, ognuno dei quali rappresenta una delle funzioni. Potete indicare al modellino di muoversi in una delle quattro direzioni, fare una svolta a 180 o 360 gradi, rimanere in pausa o fermarsi. Sotto ai vari blocchi è presente un numero che indica la durata del movimento nella direzione prescelta.

In pochi minuti è possibile creare percorsi più o meno complessi, intervenire per modificare la durata dei movimenti, cambiare l’ordine grazie al semplice sistema a blocchi davvero intuitivo, anche per i più piccoli.

Conclusioni

MoFun 2.4GHz RC Building Blocks Car è davvero una fonte di divertimento e di apprendimento per i più piccoli, ma anche i più grandi potranno divertirsi con la programmazione dei movimenti, davvero molto semplice da realizzare. A questo prezzo non trovate assolutamente niente di simile, né tra i marchi più blasonati né tra quelli meno conosciuti.

Se dovete fare un regalo con questa soluzione farete davvero un figurone, senza per questo dovervi svenare. Potete infatti acquistare MoFun 2.4GHz RC Building Blocks Car a soli 27,89 euro su TomTop, che ringraziamo per il sample utilizzato per la recensione.