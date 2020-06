La pandemia di Coronavirus non è ancora finita ma nel Vecchio Continente i vari Paesi membri hanno finalmente riaperto le proprie frontiere e, prestando la giusta attenzione, è di nuovo possibile viaggiare e così, in vista dell’estate, l’Unione Europea ha lanciato Re-open EU.

Si tratta di una piattaforma che consente ai cittadini comunitari di scegliere la destinazione del proprio viaggio ed avere così tutta una serie di utili informazioni.

L’Unione Europea e tutti i suoi Stati membri stanno pianificando una riapertura sicura dei confini europei. Se proteggere la salute pubblica resta la nostra priorità, vogliamo anche che tutti possano andare in vacanza, rivedere amici e familiari e tornare a viaggiare. Questo strumento interattivo dà accesso alle informazioni necessarie per pianificare con serenità viaggi e vacanze in Europa senza rinunciare alla salute e alla sicurezza. Per agevolare la consultazione le informazioni saranno aggiornate di frequente e disponibili in 24 lingue.

Come funziona Re-open EU

Una volta scelta la destinazione, l’utente visualizzerà su una mappa il Paese selezionato e sulla destra saranno disponibili quattro schede: Informazioni, Viaggi, Servizi, Salute e Sicurezza.

Ogni scheda riporta anche la data con l’ultimo aggiornamento, così da permettere agli utenti di scoprire quanto attuali siano le informazioni.

Potete visitare Re-open EU seguendo questo link.