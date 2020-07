Su eBay tornano gli Imperdibili, una serie di promozioni valide fino al 2 agosto che sono affiancate da tre nuove iniziative. Prima di scoprire alcuni dei prodotti in offerta, alcuni dei quali con prezzi davvero interessanti, andiamo a vedere quali sono le tre iniziative che ci accompagneranno per gran parte dell’estate.

Brand emergenti

Prende il via oggi una nuova promozione dedicata ai brand emergenti, che proseguirà per tutto il mese di agosto (scadrà il 23.59 del 31 agosto) e permetterà agli utenti di scoprire nuovi marchi. Per stimolare questa ricerca di novità eBay propone un codice sconto speciale che vi permetterà di risparmiare 10 euro, a fronte di una spesa minima di 20 euro.

Il codice, che trovate indicato a seguire, può essere utilizzato una sola volta da ogni utente eBay e sarà ovviamente valido sulla selezione ristretta di prodotti visibile al link sottostante. Per scoprire nel dettaglio termini e condizioni dell’iniziativa potete invece consultare questa pagina.

Codice sconto: PNEWBRAND10

Gli affari dell’estate

È invece dedicata ai prodotti più utili dell’estate la seconda promozione di eBay. Quello che accomuna i prodotti selezionati è il costo contenuto, che nella maggior parte dei casi non supera i 20 euro. L’iniziativa è valida da oggi e si protrarrà fino al 23 agosto.

In questo modo sarà più facile trovare tante novità per godersi al meglio l’estate senza spendere una fortuna. A seguire il link per accedere alla pagina con la selezione di prodotti.

Prodotti ricondizionati

La terza iniziativa è invece dedicata agli utenti che cercano prodotti di qualità senza spendere una fortuna. Ecco dunque numerose offerte dedicate a prodotti ricondizionati, riportati cioè in condizioni molto simili al nuovo. Che si tratti di smartphone, computer, mobili o elettrodomestici, in questa sezione troverete molte occasioni.

Ovviamente tutti i prodotti godono della garanzia cliente di eBay e di una garanzia di 12 mesi da parte del rivenditore. Cosa aspettate, visitate il link sottostante per scoprire le tantissime occasioni che vi aspettano tra i ricondizionati.

Gli imperdibili della settimana

Se invece state cercando prodotti nuovi, di brand più conosciuti e il vostro budget non è risicato, ecco alcune delle occasioni più interessanti che potrete trovare tra gli imperdibili di eBay.

Smartphone in offerta

Videogiochi e console in offerta

Computer e accessori in offerta

TV e audio in offerta

Queste erano dunque alcune delle occasioni presenti tra gli Imperdibili di eBay, che potete trovare in questa pagina fino al 2 agosto. Affrettatevi per non rischiare di non trovare più i prodotti che vi interessano, le offerte sono davvero allettanti.