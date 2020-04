Si stanno moltiplicando a dismisura le segnalazioni legate a disservizi che vedono coinvolto l’operatore Wind Tre. Da una prima analisi sembra che oggi 20 aprile 2020 l’operatore telefonico abbia dei grossi disservizi sulla propria infrastruttura che però non coinvolgono, fortunatamente, tutte le attività.

Problemi con WIND TRE: quali i disservizi

Al momento sembra che a non funzionare sia principalmente il servizio di navigazione internet, per cui vi risulterà impossibile navigare sotto connettività 2G, 3G e 4G. Nessun problema invece viene riscontrato sulle chiamate e gli SMS che funzionano regolarmente.

Se oltre alla connettività internet non vi funzionano anche altri servizi

Problemi con WIND TRE: cosa fare

Le segnalazioni ci stanno arrivando un po’ da tutta Italia e sono confermate anche dal portale downdetector, questo vuol dire che il problema non sussiste sul vostro smartphone o apparecchio di telefonia, bensì sull’infrastruttura dell’operatore. Non resta dunque che aspettare che arrivino comunicazioni ufficiali riguardo una eventuale risoluzione. Al momento non si può fare niente per aggirare il problema.

Non appena ci saranno novità non tarderemo ad aggiornare questo articolo.

