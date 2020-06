Questa mattina PostePay Spa ha annunciato ufficialmente il lancio della nuova soluzione denominata “PosteMobile Casa Web” e dedicata alla navigazione internet domestica, il tutto nell’ottica della massima semplificazione. Senza ulteriori indugi, scopriamo i dettagli della nuova offerta targata PosteMobile.

PosteMobile Casa Web: info e costi

Il noto operatore definisce “PosteMobile Casa Web” come “una soluzione adatta a tutti per connettersi a Internet da casa in modo facile e veloce grazie al modem autoinstallante e al servizio di connettività dati su rete radiomobile“.

I concetti chiave, dunque, sono due: semplificazione e flessibilità. Semplificazione nel senso che l’utente non deve far altro che collegare il modem autoinstallante e iniziare a navigare, senza preoccuparsi di procedure di installazione o dover attendere l’intervento di un tecnico. Flessibilità nel senso di poter scollegare il modem e portarlo con sé per sfruttare la connessione ovunque si trovi, anche ad esempio in vacanza.

Per quanto riguarda il capitolo costi e contenuti, PosteMobile Casa Web comprende internet illimitato con velocità fino a 300 Mbps e il modem Wi-Fi a un canone mensile scontato in promozione a 20,90 euro (anziché 26,90 euro), che rimarrà ovviamente valido per tutta la durata del contratto. È previsto un contributo di attivazione una tantum di 29 euro.

Parlando, invece delle modalità di attivazione della nuova offerta PosteMobile Casa Web, la richiesta può essere effettuata esclusivamente online sul sito postemobile.it. In ogni caso, la procedura d’acquisto è semplificata: basta inserire i propri dati, caricare la foto di un documento di identità valido e firmare il contratto tramite SMS. Una volta completata la procedura di acquisto, il prodotto sarà consegnato direttamente a casa in modo gratuito.

Se desiderate maggiori informazioni di carattere tecnico, oppure volete procedere subito all’attivazione dell’offerta PosteMobile Casa Web, eccovi il link diretto al sito ufficiale dell’operatore:

Attiva PosteMobile Casa Web

Potrebbe interessarti anche: Migliori offerte telefoniche