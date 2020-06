Dopo l’arrivo su WhatsApp di importanti aziende come ad esempio il servizio assistenza di TIM, quest’oggi il Policlinico di Bari svela il programma “SOS Policlinico” che, tramite un’apposita chat WhatsApp, permette al cittadino di ricevere importanti informazioni come ad esempio prenotazioni e ricoveri.

Live chat al servizio del cittadino

Disponibile al numero WhatsApp 080 55 95 959, il servizio di live chat è stato realizzato per offrire al cittadino importanti servizi durante la fase di riattivazione post COVID-19. Infatti, tramite la chat WhatsApp, il personale presente nella control room del Policlinico di Bari guiderà l’utente a richiedere la conferma di una visita prenotata, come preparasi ad un esame diagnostico e tanto altro.

Giovanni Migliore, Direttore Generale del Policlinico di Bari, spiega che la creazione di una gruppo dedicato alla chat di WhatsApp nasce dalla necessità di “essere più vicini alle esigenze dei cittadini, per questo mettiamo a disposizione nuove tecnologie e strumenti per semplificare e velocizzare i percorsi di accesso alle prestazioni sanitarie erogate dal Policlinico. Integriamo i mezzi tradizionali di informazione con le applicazioni di messaggistica di ultima generazione: è importante non solo per fornire risposte individualizzate e tempestive, evitando attese inutili al telefono, ma anche per avere un continuo contatto con i pazienti e con il territorio. Lo sportello virtuale di assistenza è un nuovo servizio di accoglienza dedicato a tutti gli utenti dell’ospedale, vogliamo prenderci cura del paziente a 360 gradi fin dal momento della prenotazione. Accetteremo anche consigli e suggerimenti per migliorare i servizi”.

Disponibile dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 17:00, il servizio può essere così utilizzato dal cittadino per non dover dipendere dalla classica telefonata al reparto. Attenzione però: il servizio non potrà essere utilizzato per inviare messaggio vocali, videochiamate, richiedere aggiornamenti sullo stato di salute dei pazienti, richiedere consulenze mediche o trasmettere referti.