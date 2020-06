Philips probabilmente lancerà altre nuove smart TV in occasione di IFA 2020 ma il produttore è già al lavoro sulla prossima generazione di modelli, ossia quelli che saranno commercializzati nel 2021 e 2022.

Per il prossimo biennio dalle smart TV di Philips dovremmo attenderci importanti miglioramenti per quanto riguarda le prestazioni, almeno ciò è quanto sembrano suggerire i risultati mostrati dal database di Geekbench (sul quale pare siano stati testati diversi modelli):

Le prossime smart TV di Philips saranno più potenti

Tali risultati lasciano ben sperare per la prossima generazione di smart TV del produttore, soprattutto se si considera che i risultati sono migliori rispetto a quelli di un processore molto apprezzato come NVIDIA X1, CPU che conosciamo bene per averla vista su dispositivi molto popolari come Nintendo Switch o NVDIA Shield TV.

Tra le novità della generazione 2021/2022 di smart TV di Philips vi sono anche la piattaforma MediaTek 9970A e Android TV 10.

Difficilmente queste nuove smart TV saranno lanciate prima della fine del 2020, in quanto avrebbero un probabile impatto negativo sulle vendite degli attuali modelli nella stagione natalizia. Per conoscere le loro feature, pertanto, bisognerà avere pazienza sino alla prossima primavera.