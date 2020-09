Signify ha annunciato nelle scorse ore alcune novità della serie di illuminazione intelligente Philips: ci riferiamo in particolare alla nuova versione della lampada da tavolo Philips Hue Iris ed alla striscia luminosa Play Gradient Light Strip.

La nuova Philips Hue Iris sarà disponibile da ottobre al prezzo di 99,99 dollari e potrà contare su colori più ricchi e su un significativo aumento della luminosità (fino a 570 lumen) quando si utilizza la luce bianca, oltre che ovviamente sulla possibilità di controllarla via Bluetooth e collegarla ad un sistema smart home.

Tra le altre novità vi è l’introduzione della connettività Bluetooth nelle lampadine Philips Hue E12 nelle versioni White e Color Ambiance (49,99 dollari per singola confezione) e White Ambiance (24,99 dollari per singola confezione).

La nuova striscia luminosa per smart TV

Forse la novità più interessante è rappresentata dalla striscia luminosa Philips Hue Play, caratterizzata da una proiezione della luce di 45 gradi e da una sfumatura di luce mista (possibile grazie ad una serie di LED indirizzabili individualmente che consentono di impostare colori diversi per zone diverse per fonderli insieme). Può anche essere accoppiata con l’app Philips Hue Sync per Mac o con il box HDMI Philips Hue Play Sync e, in tal caso, la luce sfumata può corrispondere a ciò che viene visualizzato sulla TV o sul computer.

Sul mercato dovrebbe arrivare ad ottobre con questi prezzi:

per TV da 55 a 60 pollici a 199,99 dollari

per TV da 65 a 70 pollici a 219,99 dollari

per TV da 75 a 85 pollici a 239,99 dollari

Restiamo in attesa di informazioni per quanto riguarda l’arrivo in Italia.