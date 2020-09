Torniamo ad occuparci di OnePlus Watch, smartwatch che il produttore cinese ha già confermato di avere in progetto di lanciare a breve.

L’occasione giusta ci è fornita da Max J., che con un messaggio su Twitter ci ha dato un’indicazione su una delle principali caratteristiche dell’orologio smart di OnePlus dal punto di vista estetico: pare, infatti, che il device potrà contare su una cassa di forma circolare.

OnePlus Watch potrebbe avere una forma tradizionale

Si tratta probabilmente della soluzione preferita dalla maggior parte degli utenti, sicuramente meno attratti dai modelli con scocca di forma quadrata.

Qualora tale indiscrezione dovesse rivelarsi fondata, verrebbero a cadere quelle “voci” secondo cui OnePlus Watch avrebbe dovuto avere un design molto simile a quello di OPPO Watch.

L’orologio del produttore cinese potrebbe invece assomigliare a Vivo Watch, device apparso di recente in questa foto dal vivo in attesa del suo lancio ufficiale (probabilmente in due versioni, da 42 e 46 mm):

OnePlus Watch dovrebbe poter contare su una versione personalizzata di Wear OS by Google ed il suo lancio potrebbe avere luogo già nel corso di questo mese o nel prossimo, in occasione della presentazione di OnePlus 8T. Staremo a vedere.