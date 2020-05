Tra il 27 e il 28 maggio due nuovi volantini verranno attivati da Trony in diversi punti vendita italiani: “Trony C’è“, che arriverà nei negozi di Campania e basso Lazio, sarà attivo solo per pochi giorni (fino al 3 giugno 2020); mentre “Spendi sempre meno!“, che sarà valido principalmente negli store in Trentino Alto Adige, si protrarrà fino al 17 giugno 2020.

Insomma, dopo avervi illustrato questa mattina le offerte attive già adesso sullo store online di Trony, passiamo ora a vedere quali proposte interessanti saranno disponibili nei prossimi giorni in numerosi punti vendita sparsi per la penisola.

Trony: volantino “Spendi sempre meno!”

Come detto, il volantino “Spendi sempre meno!” sarà attivo nei negozi Trony in Trentino Alto Adige (e non solo) e sarà valido dal 28 maggio 2020.

Per quanto riguarda le offerte, al netto della possibilità di effettuare acquisti con pagamento rateizzato (20 rate a tasso zero), sono previsti sconti fino al 50%, soprattutto per quanto riguarda una selezione di elettrodomestici. Passando ai prodotti di nostra pertinenza, tra gli smartphone ci sono:

Tra i wearable, invece, trovano posto:

Samsung Galaxy Fit e a 24,90 euro

Samsung Galaxy Buds+ a 129 euro

Garmin Vivoactive 4 a 329 euro

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 a 79,90 euro

Huawei Freebuds 3 a 139 euro

Apple AirPods a 139,90 euro

Di viva attualità è poi la sezione del volantino dedicata alla mobilità elettrica, con prezzi che vengono presentati già al netto del bonus del 60%. Ecco le proposte:

Nilox Doc Twelve a 199,96 euro

Segway Ninebot ES2 a 159,96 euro

Megamo City Bike Top City III a 649 euro

Nilox City Bike J5 a 319,60 euro

Trony: volantino “Trony C’è”

Passiamo adesso al volantino “Trony C’è”, che sarà invece attivo da domani, 27 maggio, nei punti vendita Trony dislocati in Campania e nel basso Lazio.

Anche qui trova conferma la possibilità di rateizzare il pagamento a tasso zero. Per quanto riguarda le offerte che saranno disponibili, si segnala lo speciale TP-Link, con diversi router, range extender, mini schede di rete e prodotti per la smart home (come telecamere di sorveglianza e prese smart) in offerta.

Trony pone l’accento anche sulla promozione “Riparti con un nuovo sound” targata Samsung, che vi abbiamo illustrato qualche giorno fa. Sempre parlando di Samsung, la promo “La conservazione dà spettacolo” permette di acquistare lo smart cooling RT50K6335SL a 999 euro (anche a rate) e di ottenere in regalo il TV 40″ Full HD HG40EJ470MKXEN del valore di 499 euro. Trovate maggiori dettagli sul sito ufficiale del produttore sudcoreano.

Stante la possibilità di approfittare anche del bonus TV, non mancano soluzioni interessanti come:

Samsung Q60R 55″ Smart TV 4K Quantum HDR a 649 euro

Samsung UE43RU7170 43″ a 349 euro

Avete trovato offerte interessanti?

