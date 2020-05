MediaWorld, una delle maggiori catene nazionali di elettronica di consumo nonché una di quelle che puntano di più sullo shopping online, ha lanciato una nuova serie di offerte sotto lo slogan “TV Mania“, che saranno attive da oggi – 8 maggio 2020 – fino all’11 maggio prossimo, sia sul sito ufficiale che nei punti vendita fisici (tutti riaperti nell’ambito della Fase 2 delle misure di contenimento del COVID-19).

Questa mattina vi abbiamo già illustrato le offerte di MediaWorld per il fine settimana, adesso però ci concentriamo su questa nuova iniziativa che coinvolge prodotti più specifici.

Partiamo col dire che su tutti i prodotti delle offerte “TV Mania” MediaWorld garantisce la consegna gratuita e che, come per le offerte giornaliere, offre la possibilità del finanziamento Findomestic a tasso zero in 20 rate su tutti gli acquisti a partire da 199 euro. In aggiunta a questo, tutti i prodotti che costino almeno 799 euro danno diritto ad un extra sconto del 10%.

Offerte “TV Mania” di MediaWorld (8-11 maggio 2020)

Ecco una selezione delle migliori offerte disponibili. Le abbiamo già suddivise per categoria merceologica (TV, Hi-Fi, Fotografia) per facilitarvi la ricerca dei prodotti di vostro interesse.

