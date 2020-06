MediaWorld, una delle catene di elettronica di consumo nazionali più avvezze a puntare sullo shopping online, attiva oggi – 1 giugno 2020 – due nuove iniziative promozionali sul proprio ecommerce: “Tech is in the air” (fino al 7 giugno) e “XDays” (fino al 4 giugno).

Se questa mattina vi abbiamo parlato delle offerte giornaliere di MediaWorld, dunque, adesso diamo uno sguardo ad offerte che rimarranno attive anche per i prossimi giorni.

Offerte MediaWorld XDays

Le offerte MediaWorld XDays sono attive, come detto, da oggi fino al 4 giugno prossimo e sono valide esclusivamente online. Il noto rivenditore garantisce la spedizione standard gratuita su tutti i prodotti ricompresi in questa iniziativa e, come sempre, offre la possibilità del finanziamento Findomestic a tasso zero in 20 rate su tutti gli acquisti a partire da 199 euro.

Per quanto riguarda le offerte, le categorie merceologiche coinvolte sono numerose e MediaWorld le suddivide in: Smartphone, Computer e Games, TV, Audio e Home Cinema, Fotografia, Grandi elettrodomestici e Piccoli elettrodomestici. Le trovate tutte al link sottostante:

Offerte MediaWorld XDays (1-4 giugno 2020)

Offerte MediaWorld “Tech is in the air”

Passiamo adesso alla seconda iniziativa promozionale: le offerte MediaWorld “Tech is in the air” prendono il via oggi e proseguiranno fino al 7 giugno. Anche in questo caso su molti prodotti (ma non su tutti) è prevista la consegna a casa gratuita e la possibilità del finanziamento Findomestic a tasso zero in 20 rate su tutti gli acquisti a partire da 199 euro.

Guardando alle offerte, i prodotti coinvolti sono alquanto numerosi e MediaWorld li suddivide nelle categorie: Mobilità elettrica, Fotografia, Indossabili, Audio, Casse portatili e Droni. Le trovate tutte al link sottostante:

Offerte MediaWorld “Tech is in the air” (1-7 giugno)

