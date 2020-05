Expert, una delle maggiori catene nazionali di elettronica di consumo, si appresta a lanciare il nuovo volantino “Da Expert è semplice, scegli tu!”, che comprende offerte delle categorie merceologiche più disparate e che sarà attivo dal 4 al 17 maggio 2020.

Insomma, se la giornata di ieri è stata particolarmente ricca di offerte, l’inizio del nuovo mese è già piuttosto promettente da quel punto di vista.

Come al solito, il volantino di Expert si sdoppia in base all’appartenenza dei punti vendita al gruppo Gaer o al DGgroup. Per ragioni di comodità e per evitare di fare confusione, tratteremo i due volantini separatamente, indicandovi per ciascuno di essi le offerte a tema tech più interessanti.

Expert DGgroup: migliori offerte del nuovo volantino

Partiamo dalle migliori offerte – già suddivise per categoria – del volantino “Da Expert è semplice, scegli tu!” attivo presso i punti vendita Expert DGgroup, che sono oltre 200 sul territorio nazionale.

Smartphone in offerta da Expert DGgroup

Smartwatch e smartband in offerta da Expert DGgroup

Xiaomi Mi Band 4 a 29,90 euro

Huawei Band 4 Pro a 59,90 euro

Garmin Vivosmart 4 a 99,90 euro

Fitbit Versa Lite a 119,90 euro

Fitbit Charge 4 a 149,90 euro

Garmin Forerunner 45 a 169 euro

Huawei Watch GT 2e a 169,90 euro

Huawei Watch GT 2 a 179,90 euro

Fitbit Versa 2 a 199,90 euro

Samsung Galaxy Watch Active a 199 euro

Garmin Forerunner Instinct a 239 euro

Samsung Galaxy Watch a 249 euro

Samsung Galaxy Watch Active 2 a 299 euro

Apple Watch Series 5 a 459 euro

Cuffie in offerta da Expert DGgroup

Apple AirPods 2019 a 139,90 euro

Huawei FreeBuds 3i a 99 euro

Samsung Galaxy Buds a 119 euro

Computer e tablet in offerta da Expert DGgroup

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 399,90 euro (Wi-Fi) o 459,90 euro (LTE)

Huawei MediaPat T5 10 a 219,90 euro (Wi-Fi) o 229 euro (LTE)

HP 15S-FQ1029NL a 469 euro

Acer XC-886 a 549 euro

HP All-in-one 24-F0068NL a 699 euro

Lenovo Ideapad S340-15API a 699 euro

ASUS Vivobook S512JP-EJ032T a 849 euro

Microsoft Surface Pro 7 128 GB a 899 euro

Acer Nitro 5 AN515-54-766D a 999 euro

HP Omen 873-0006NL a 1.399 euro

Macbook Air 13 a 1.229 euro

Smart TV in offerta da Expert DGgroup

Samsung Smart TV LED 28″ a 189 euro (Bonus TV 50 euro)

Toshiba Smart TV LED 32″ a 179 euro (Bonus TV 50 euro)

TCL Smart TV 4K HDR 43″ 43EP640 a 299 euro (Bonus TV 50 euro)

LG Smart TV LED UHD 4K 55″ a 449 euro (Bonus TV 50 euro)

LG Smart TV LED UHD 4K 65″ a 549 euro (Bonus TV 50 euro)

Hisense Smart TV LED UHD 4K 55″ a 379 euro (Bonus TV 50 euro)

Sony Smart TV LED UHD 4K 55″ a 699 euro (Bonus TV 50 euro)

Samsung Smart TV LED UHD 4K 65″ a 749 euro (Bonus TV 50 euro)

Philips Smart TV OLED 4K UHD 55″ a 1.299 euro (Bonus TV 50 euro)

Queste e tante altre offerte, anche a proposito di grandi e piccoli elettrodomestici sono visibili nel volantino riportato qui sotto.

Expert Gaer: migliori offerte del nuovo volantino

Smartphone in offerta da Expert Gaer

Samsung Galaxy S20 da 929 euro (con card Netflix da 50 euro)

Samsung Galaxy S20+ da 1.029 euro (con card Netflix da 50 euro)

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G da 1.379 euro (con card Netflix da 50 euro)

Samsung Galaxy A71 a 449,90 euro (con card Netflix da 50 euro)

Apple iPhone SE 2020 a 499,90 euro

Apple iPhone XS 64 GB a 699,90 euro

Huawei P30 a 449 euro

Huawei P40 5G a 799 euro (prezzo di listino)

Huawei P40 Pro 5G a 1.049 euro (prezzo di listino)

Huawei P40 Pro 5G a 1.049 euro (prezzo di listino)
Huawei P40 Lite a 269,90 euro con Huawei Band 4 Pro gratis e 3 mesi di Huawei Music VIP

Redmi Note 8T a 179 euro

OPPO A5 2020 a 159,90 euro

OPPO A9 2020 a 199 euro

Samsung Galaxy A40 a 199,90 euro

Huawei P40 Lite E a 199,90 euro con 15 GB Huawei Cloud e 3 mesi di Huawei Music VIP

Samsung Galaxy a20e a 159 euro

Cuffie in offerta da Expert Gaer

Huawei FreeBuds 3 a 139 euro

JBL Tune T120TWS a 79,95 euro

JBL Tune 500BT a 34,95 euro

Sony MDR-RF855RK a 69,90 euro

Sony WH-CH710N a 149,90 euro

Mobilità elettrica in offerta da Expert Gaer

Nilox bici elettrica pieghevole a 529 euro

momodesign MD-275 a 169 euro

Nilox Doc ECO 3 a 229,90 euro

Ducati Pro-1 Plus a 329,90 euro

Computer e tablet in offerta da Expert Gaer

ASUS RX571GTBQ115T a 999 euro

ASUS Vivobook S512JP-EJ032T a 849 euro

HP 15S-FQ1029NL a 469 euro

HP All-in-one 24-F0068NL a 699 euro

Lenovo Ideapad S340-15API a 699 euro

HP OMEN 15-DC1055NL a 1299 euro

Microsoft Surface Pro 7 128 GB a 899 euro

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 399,90 euro (Wi-Fi) o 459,90 euro (LTE)

Huawei MediaPat T5 10 a 219,90 euro

Smart TV in offerta da Expert Gaer

Samsung QLED Q85R da 65″ a 1399 euro e 55″ a 999 euro

Samsung QLED Q60R da 55″ a 599 euro e 49″ a 529 euro

Samsung RU7170 75″ a 869 euro e 55″ a 399 euro

Samsung N4300 da 28″ a 189 euro e 24″ a 169 euro

Samsung N5370 32″ a 279 euro

LG 49UM7100 4K HDR da 49″ a 349 euro

Hisense Smart TV LED UHD 4K 55″ a 379 euro

Sony Smart TV LED UHD 4K 55″ a 699 euro (Bonus TV 50 euro)

LG NanoCell 4K HDR 49″ a 499 euro, 55″ a 569 euro, 6512 a 799 euro

LG OLED55B9 55″ a 1249 euro

Panasonic OLED 4K HDR 65″ a 1999 euro

Queste e tante altre offerte, anche a proposito di grandi e piccoli elettrodomestici sono visibili nel volantino riportato qui sotto.