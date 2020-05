Buone notizie per tutti quegli utenti che, nonostante l’inizio della “Fase 2” e la riapertura di tanti negozi, preferiscono continuare a fare i propri acquisti online: le offerte non si fermano e sullo store online di Euronics sono tornati gli Smart Days, con numerosi sconti validi fino al 10 maggio prossimo.

Insomma, se qualche ora fa vi abbiamo riportato le offerte giornaliere di Unieuro e MediaWorld, passiamo adesso a quelle di Euronics.

Offerte “Smart Days” di Euronics

Come al solito, le offerte sono già state suddivise in base alle categorie di appartenenza dei prodotti, in modo tale da facilitarvi la ricerca di quelli di vostro interesse.

Smartphone in offerta da Euronics

Cuffie in offerta da Euronics

Smart Home in offerta da Euronics

Computer e accessori in offerta da Euronics

Smart TV in offerta da Euronics

Queste e tutte le altre offerte degli “Smart Days” di Euronics, tra cui elettrodomestici grandi e piccoli e prodotti per la cura della persona, sono disponibili al seguente link:

Offerte Smart Days Euronics

