Mancano ancora alcune settimane alla festa della mamma, che quest’anno si celebra il 10 maggio, ma ANKER vuole essere sicura che, vicine o lontane, le mamme possano ricevere in tempo un regalo da parte dei propri figli.

Ecco perché il produttore cinese ha preparato una serie di promozioni speciali, con codici sconto molto allettanti, che vi permetteranno di scegliere il regalo più adatto con un occhio al budget. Si va dai 18 ai 200 euro, quindi ce n’è davvero per tutti i gusti.

I prodotti in promozione sono disponibili su Amazon, che in questo periodo sta riprendendo le spedizioni a ritmo normale, mentre i codici sconto sono utilizzabili fino alla mezzanotte del 3 maggio, in tempo quindi per ottenere i vostri acquisti prima della festa. Ecco nel dettaglio i prodotti in promozione:

eufy RoboVac 15C Max è un robot aspirapolvere intelligente, controllabile tramite app, per pulire pavimenti e tappeti senza fatica. È possibile pianificare le pulizie e controllarlo anche con un telecomando. Ottima la forza aspirante, pari a 2.000 Pa. Lo trovate in offerta su Amazon a 169,99 euro (invece di 227,99 euro) con il codice L9FJ8NWD.

Più performante, e in grado di lavare il pavimento oltre che di aspirare lo sporco, eufy Robovac G10 Hybrid ha un’ottima potenza aspirante (2.000 Pa), si controlla dallo smartphone o tramite assistenti vocali, visto che è compatibile con Alexa e Google Assistant. Potete acquistarlo su Amazon a 199,99 euro (invece di 299,99 euro) con il codice JIJYFC68.

Se la vostra priorità è la sicurezza, ecco il kit con due telecamere eufyCam E da esterni, con stazione HomeBase, scheda SD da 126 GB per l’archiviazione dei filmati e una risoluzione FullHD per un ottimo dettaglio. Le telecamere sono certificate IP65 e hanno una batteria che garantisce un anno di autonomia. Trovate il kit su Amazon a 269,99 euro (invece di 389,99 euro) con il codice AKUA5F3M.

Soundcore Wakey è un prodotto particolarmente interessante, visto che è una sveglia, uno speaker stereo, un caricabatteria wireless a 7,5 watt e un generatore di rumore bianco per dormire meglio. È perfetto sopra il comodino delle mamme ipertecnologiche. È in offerta su Amazon a 69,99 euro (invece di 99,99 euro) con il codice 9KWSSIA2.

Se la TV di mamma non ha uno speaker decente, ecco Soundcore Infini Pro, la soundbar con HDMI ARC, ingresso ottico e Bluetooth 5 per avere la sensazione di essere al cinema. Misura 36 pollici e si controlla con il suo telecomando, che permette di attivare la modalità BassUp per bassi da paura. È in promozione su Amazon a 199,99 euro (invece di 279,99 euro) con il codice CDHKZ2KH.

Per un ascolto di qualità senza però disturbare i vicini, o gli altri inquilini della casa, ecco le cuffie true wireless Soundcore Liberty Air, con 20 ore complessive di autonomia e 5 ore con una singola carica. Dispongono di controlli touch integrati per gestire chiamate e musica. Sono in vendita su Amazon a 59,99 euro (invece di 79,99 euro) con il codice GR3XHFLP.

Diverso il look ma non cambia molto la sostanza con le Soundcore Liberty 2, cuffie true wireless con 8 ore di autonomia che arrivano a 32 con la basetta di ricarica. Suono personalizzato, massima ergonomia, tecnologia aptX e un prezzo davvero ottimo. Le trovate infatti su Amazon a 69,99 euro (invece di 99,99 euro) con il codice 7HMCYOEK.

Se il budget è ridotto, o le esigenze sono altre, ecco Anker PowerWave, caricabatteria wireless a 10 watt, perfetto per tutti gli iPhone che supportano la tecnologia o per i dispositivi Android supportati. Lo stand di ricarica permette di avere sempre sotto controllo lo schermo dello smartphone. È disponibile su Amazon a 17,99 euro invece di 21,99 euro con il codice D54A87TO.

Se il notebook di mamma ha una sola porta USB Type-C, ecco Anker Hub, con 2 porte USB 3.0, lettori di schede SD e microSD, uscita HDMI e Power Delivery a 60 watt per la ricarica del notebook. Potete acquistarlo su Amazon a 39,99 euro invece di 49,99 euro con il codice 2A9LZGMQ.

Chiudiamo con un accessorio indispensabile come Anker PowerCore 20000 Redux, un power bank da ben 20.0000 mAh, con due porte USB per la ricarica di altrettanti dispositivi, e tecnologie per la ricarica rapida dei prodotti connessi. Lo trovate su Amazon a 31,99 euro invece di 46,99 euro con il codice BFZACI52.

Ricordiamo che i codici sconto indicati vanno inseriti nella schermata di pagamento e che sono validi fino alle 23:59 del 3 maggio 2020. Avete trovato il regalo giusto per la vostra mamma? Fatecelo sapere nel box dei commenti.