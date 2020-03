Nacon e Bigben hanno presentato oggi alcuni accessori dedicati ai possessori di Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite. Si tratta di custodie a tema per le console portatili della compagnia giapponese e di cuffie per una migliore esperienza di gioco.

Nuove custodie e cuffie per Nintendo Switch

Per celebrare degnamente l’arrivo, ormai imminente, di Animal Crossing: New Horizons, Nacon e Bigben hanno presentato una nuova custodia a tema, con una veste nuova, Oltre alle tasche per riporre i giochi e le microSD, è provvista di un supporto inclinabile per fornire il sostegno alla console ed è compatibile sia con Nintendo Switch che con Nintendo Switch Lite.

Il prezzo al pubblico è di 24,99 euro, in linea dunque con altre versioni già disponibili. Ad affiancare la nuova custodia arrivano altri due modelli, con lo stesso design ma dedicati stavolta a Zelda e Luigi’s Mansion 3. In questo caso il prezzo scende leggermente, attestandosi a 19,99 euro.

Chiudiamo con le nuove cuffie da gaming che guardano al budget e che sono state progettate appositamente per le due console portatili targate Nintendo. Sfruttando i driver da 40 mm in dotazione riescono a garantire un suono ricco insieme a bassi corposi per garantire un’esperienza di gioco decisamente più coinvolgente.

Il comfort è assicurato da padiglioni imbottiti mentre il microfono flessibile consente di comunicare con gli altri giocatori. Il prezzo al pubblico è stato fissato a 24,99 euro.