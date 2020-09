NOW TV lancia una nuova promozione WOW e propone un mese di Pass Cinema e Entertainment a un prezzo molto speciale: solo 3 euro anziché 14,99. Vediamo come aderire all’iniziativa.

Offerta NOW TV su Pass Cinema e Entertainment

La nuova promozione WOW di NOW TV è dedicata a tutti i nuovi clienti e permette di usufruire dei contenuti offerti dall’attivazione di due Pass a un prezzo ridotto per il primo mese: sottoscrivendo la promo si ottengono i Pass Cinema e Entertainment al costo di 3 euro per il primo mese, invece dei soliti 14,99 euro. Dal secondo mese in avanti il rinnovo tornerà al prezzo originale, ma sarà comunque possibile disattivare il rinnovo automatico (bastano 24 ore di preavviso).

Con l’attivazione dei suddetti Pass di NOW TV è possibile vedere oltre 1000 film on demand e le stagioni complete di serie TV come Il Trono di Spade e Gomorra, gli show di Sky come X Factor e Alessandro Borghese – 4 ristoranti e i documentari National Geographic, History e Sky Arte. Tutto questo da smart TV, PC, smartphone, tablet, console o dongle/TV Box come Google Chromecast, NOW TV Smart Stick e Vodafone TV.

Se siete interessati potete attivare l’offerta NOW TV o ottenere maggiori informazioni seguendo il link qui sotto. La promozione è valida fino al 30 settembre 202o.

