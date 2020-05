Si rinnova completamente l’offerta NOW TV, la piattaforma in streaming di Sky che, come vi avevamo anticipato esattamente un mese fa, cambia i nomi dei pacchetti e ne aggiunge uno destinato ai più piccoli. Vediamo nel dettaglio cosa cambia per i nuovi clienti ma anche per chi aveva già attivato la sottoscrizione.

Nuovi Pass Kids, Entertainment, Cinema e Sport

Con il nuovo listino cambiano sostanzialmente i nomi dei pacchetti, che da Ticket vengono ora chiamati Pass. Troviamo quindi il Pass Cinema (Ticket Cinema), Pass Entertainment (Ticket Serie TV e Intrattenimento) e Pass Sport (Ticket Sport), ai quali si aggiunge Pass Kids, con una serie di proposte per i più piccoli.

Rimangono invariati i prezzi mensili, ovvero 29,99 euro per Pass Sport, 9,99 euro per Pass Cinema ed Entertainment. Attivando questi ultimi due è possibile ottenere un forte sconto e pagare in totale 14,99 euro al mese. Il Pass Kids invece può essere attivato solo dopo aver attivato uno qualsiasi degli altri pacchetti al prezzo di 3,99 euro al mese.

Il Pass Kids proporrà canali dedicati ai più piccoli, come Cartoon Network, Boomerang, Nick Jr, Nickelodeon, DeA Kids e Baby TV. La sezione Entertainment invece include gli show di Sky, le serie TV originali, documentari, e canali come Sky Atlantic, Sky Uno, National Geographic e Comedy Central.

Tutti i pass, ad eccezione di quello Sport, godono di un periodo di prova di 7 giorni, trascorsi i quali sarà addebitato il canone mensile. A differenza dei pacchetti precedenti è inclusa nel prezzo anche la visione in HD e su due schermi in contemporanea, senza dover pagare cifre ulteriori.

Le novità anche per i già clienti

Le novità annunciate da NOW TV sono valide anche per i già clienti, che vedranno già le nuove denominazioni. Non ci sarà alcun addebito aggiuntivo, e saranno mantenute le eventuali promozioni già attive. Per chi non avesse acquistato l’Opzione+ sarà attivato il supporto HD insieme alla visione su due schermi, anche in questo caso senza alcun costo aggiuntivo.

Anche i clienti di Vodafone TV vedranno aggiornata la propria offerta, ancora una volta senza che vengano modificate le condizioni economiche. Chi utilizza la versione mobile dell’app dovrà effettuare l’aggiornamento dell’applicazione, mentre per gli altri dispositivi gli aggiornamenti dovrebbero essere automatici.