Dal 27 maggio 2020 sarà operativa una piccola ristrutturazione in Now TV che riguarderà tanto i nuovi clienti quanto quelli che lo sono già. Il servizio di streaming di proprietà Sky non sarà più composto dai Ticket ma dai Pass e offrirà una nuova offerta pensata per il pubblico più giovane.

Now TV, che nelle scorse ore ha ridotto il periodo di fruizione gratuita dei contenuti a 7 giorni dai precedenti 14, ha già avvertito tramite mail ai propri clienti quale sarà la nuova composizione del listino dal prossimo 27 maggio, ai quali comunque non è richiesta alcuna azione dal momento che l’offerta sottoscritta viene adeguata automaticamente.

Possono gioire i clienti che avevano sottoscritto un Ticket privo dell’Opzione+, la quale verrà estesa gratuitamente a tutti permettendo così di fruire dei contenuti in HD e di utilizzare l’abbonamento su due dispositivi per volta. Ecco la nuova composizione dell’offerta: Pass Cinema, Pass Entertainment, Pass Sport e l’inedito Pass Kids, con quest’ultimo che costerà 3,99 euro al mese mentre i prezzi degli altri non subiscono variazioni.

Potete sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma attraverso il sito di Now TV seguendo questo link, ma i benefici elencati sopra e le nuove denominazioni saranno operativi, come detto, dal 27 maggio in poi.