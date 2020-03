Anche se non è stato un Nintendo Direct tradizionale, con gli annunci più attesi dal pubblico, l’evento Indie World andato in onda oggi non ha deluso le aspettative di chi voleva qualche novità per Nintendo Switch.

Nei venti minuti di durata dello streaming, che potete vedere integralmente a fine articolo, sono state annunciate molte novità che permettono di sfruttare al meglio la console Nintendo, che unisce una tradizionale console da salotto alle più maneggevoli console portatili.

Nintendo Indie World marzo 2020

Sono oltre venti le novità annunciate oggi, a partire da Blue Fire, sviluppate dallo studio argentino Graffiti Games. Nel gioco il protagonista è chiamato a combattere contro una serie di creature utilizzando solo armi bianche. Si chiama invece Baldo l’opera dello studio italiano Naps Team, ispirata agli anime e alle saghe come The Legend of Zelda, dal comparto artistico di altissimo livello.

La presentazione ha poi mostrato I am dead, puzzle game minimale incentrato sul tema della morte, lo shooter 3D a scorrimento alterale BARK e Cyanide & Happiness Fearkpocalypse, un titolo folle incentrato sull’immancabile apocalisse zombie basato sui personaggi di Kris Wilson.

Non è mancato uno spazio per The last campfire di Hello Games, studio noto per No Man’s Sky. L’ambientazione è fantasy con numerosi puzzle e elementi di esplorazione. L’ultimo titolo annunciato è stato Exit The Gungeon di Singlecore Games, un rogue like che sarà una esclusiva temporale della console Nintendo.

Tra gli altri titoli annunciati troviamo inoltre:

Summer in Mara

Quantum League

The Good Life

Pixeljunk Eden 2

Faeria

Eldest Soul

Blair Wicth

Ghost of a Tale

Sky

Sky Rocket

Superliminal

Wingspan

Dicey Dungeon

Bounty Battle

Moving Out

A seguire il video integrale di Nintendo Indie World marzo 2020.