In queste ore Nokia annuncia nuove cuffie true wireless e non: Nokia E1200 Essential Wireless Headphones, Nokia E3500 Essential True Wireless Earphones e Nokia E3200 Essential True Wireless Earphones.

Specifiche Nokia E1200 Essential Wireless Headphones

Nokia E1200 Essential Wireless Headphone rappresenta un paio di cuffie wireless circumaurale (conosciute anche come cuffie “full size”) che coprono interamente l’orecchio all’interno di una struttura in alluminio (esterno) e morbida pelle sintetica (interno).

Il telaio delle cuffie permette all’utente di piegarle su se stesse per occupare poco spazio quando non utilizzate, mentre per quanto riguarda le specifiche tecniche troviamo una batteria interna da 500 mAh con 40 ore di playback, supporto a Google Assistant e Siri, modulo Bluetooth 5.0 e colorazione nera, rossa e bianca.

Specifiche Nokia E3500 Essential True Wireless Earphone

Passando al primo modello di cuffie true wireless, Nokia E3500 Essential True Wireless Earphone sfrutta un telaio con certificazione IPX5 per garantire piena sicurezza di utilizzo anche in presenza di acqua e sudore. Le cuffie true wireless ruotano attorno alla tecnologia Qualcomm aptX e Qualcomm cVc per la riduzione del rumore ambientale durante le telefonate, mentre sul lato delle cuffie è presente un tasto che permette di attivare la Modalità Ambient che permette di captare i rumori ambientali.

Proprio come il modello di cuffie circumaurale, anche le cuffie true wireless di Nokia offrono pieno supporto a Google Assistant e Siri, mentre l’autonomia raggiunge 7 ore di playback grazie al modulo da 96 mAh (48 mAh per cuffia) che può essere esteso a 25 ore sfruttando il modulo da 360 mAh della custodia di ricarica.

Specifiche Nokia E3200 Essential True Wireless Earphone

Il modello di cuffie true wireless Nokia E3200 Essential True Wireless Earphone non differisce poi così tanto dalle cuffie soprastanti, e montano infatti lo stesso telaio con certificazione IPX5 per il contatto con i liquidi. Resta disponibile la Modalità Ambient attivabile tramite il tasto fisico presente sulla piccola base delle cuffie, così come il pieno supporto a Google Assistant e Siri.

Cresce leggermente il modulo batteria integrata all’interno delle cuffie (50 mAh a cuffia contro i 48 mAh del modello qui sopra), mentre il case presenta lo stesso modulo da 360 mAh.

Prezzo e disponibilità

Purtroppo Nokia non ha rilasciato informazioni per quanto riguarda il prezzo di listino o la disponibilità dei prodotti appena annunciati.

Potrebbe interessarti anche: migliori cuffie true wireless