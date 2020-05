Da Ninebot, azienda ecologica che fa parte del gruppo di Xiaomi, arriva un nuovo monopattino elettrico chiamato Ninebot Electric Scooter Air T15.

Il monopattino è già disponibile in pre-ordine su Jingdong a 2.999 yuan (pari, al cambio, a circa 390 euro) ed il suo esordio ufficiale sul mercato è in programma per lunedì 18 maggio.

Le feature di Ninebot Electric Scooter Air T15

Il nuovo monopattino elettrico del colosso cinese si caratterizza per un design futuristico e che nel manubrio ha il suo punto di forza in un piccolo display LCD che mostra i parametri chiave del mezzo (come la velocità, il livello della batteria e altri).

Frontalmente Ninebot Electric Scooter Air T15 presenta una striscia luminosa che va dal basso verso l’alto e una luce, così da rendere il monopattino visibile anche di notte.

Tra le altre caratteristiche del monopattino troviamo pneumatici antiforatura di diverse dimensioni (da 7,5 pollici quello anteriore e da 6 pollici quello posteriore), la possibilità di gestione attraverso un’apposita applicazione, una capacità di carico massima di 100 kg, una scocca resistente alla pioggia (certificazione IPX4), una velocità massima di 20 Km/h, una batteria da 4.000 mAh che garantisce un’autonomia di 12 Km (può essere ricaricata in 3,5 ore), la possibilità di ripiegarlo per il trasporto ed un peso di 10,5 Kg.