Chi ha più di qualche anno sulle spalle sa bene che la saga dei Transformers proviene da molto lontano, ben prima che le storie di questi imponenti robot volanti fossero riadattate per il grande schermo. Vedendo i numeri al botteghino e la lunga serie di film che sono stati adattati alle storie dei Transformers, ci sembra abbastanza naturale che anche Netflix voglia dire la sua in merito.

Netflix pubblica il teaser di Transformers: War For Cybertron Trilogy: Siege

Per farlo ci delizia con un interessante teaser della nuova serie animata Transformers: War For Cybertron Trilogy: Siege. In queste poche scene è possibile notare l’eterna guerra fra gli Autobot (i buoni) e i Decepticon (i cattivi) per evitare che quest’ultimi trovino Allspark, ovvero la fonte di energia che è alla base dei robot.

La storia ci lascia intendere che la serie animata ruoterà attorno a lunghe battaglie, in una eterna lotta fra il bene e il male. Purtroppo il teaser non ci dà modo di scoprire quando effettivamente il colosso americano renderà disponibile la nuova serie animata, ma siamo certi che i fan più sfegatati non vedranno l’ora di sedersi sul divano per godersi nuove incredibili storie su questi “robottoni” interstellari.