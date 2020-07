Non è la prima volta che Netflix parte dall’India per testare alcune novità sul suo servizio di streaming. In queste ore il gigante statunitense avvia il test del nuovo piano Mobile+ che permette agli utenti di guardare contenuti in streaming da smartphone, tablet e computer, ma non sul TV.

Smartphone, tablet e computer a 4 euro

Il vantaggio di questa offerta è ovviamente quello di andare a soddisfare le necessità dei tanti utenti indiani sprovvisti di TV ma muniti di smartphone, tablet o computer. Gli utenti che si sottoscriveranno al nuovo piano Mobile+ potranno guardare qualsiasi contenuto Netflix su un dispositivo mobile/un tablet/un computer per volta a risoluzione HD (720p).

L’esclusione del TV permette all’azienda di attrarre gli utenti indiani con un abbonamento estremamente economico (almeno dal nostro punto di vista) il cui costo mensile è pari a 349 rupie indiane, circa 4 euro al cambio. Nel caso in cui il nuovo abbonamento dovesse diventare popolare e raggiungere una buona user base, ci sono alte probabilità che diventi un abbonamento disponibile a tutti gli effetti e non più sotto forma di test.

Infatti, come viene dichiarato dall’azienda, “abbiamo lanciato il piano mobile in India per rendere più semplice a chiunque abbia uno smartphone di guardare Netflix. Vogliamo vedere se agli utenti piace la scelta aggiunta da questa offerta“.