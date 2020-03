Non è una novità che dal team Fuchsia di Google si intravedono alcuni dettagli spia di nuovi prodotti di casa Mountain View. Pensiamo ad esempio a Google Nest Hub, nome in codice “Astro”, o Google Nest Mini, “Visalia”.

E ora che non manca poi molto al prossimo Made by Google 2020, c’è motivo di dare uno sguardo alle ultime su un paio di nomi emersi: “Nelson” e “Luis”.

Dettagli e voci su Nelson e Luis in attesa del Made by Google 2020

“Luis” è stato beccato proprio qualche giorno fa nel codice Fuchsia, ragion per cui è quasi tutto nell’ombra ancora. Una delle poche informazioni trapelate riguarda il chip, un Synaptics VideoSmart VS680, un nome che ritroviamo ad esempio negli altoparlanti di casa Mountain Veiw e su Chromecast,

Questo se guardiamo a Synaptics, mentre per quel che riguarda la serie citata, VideoSmart fa riferimento a prodotti di vario genere compresi i set-top box Android TV. Perciò non è chiaro cosa possa diventare Luis, se un display smart con Google Assistant o chissà che altro.

Più chiaro il contorno di “Nelson“, che da parte sua dovrebbe essere una sorta di Google Nest Hub e che con quest’ultimo condividerebbe il display, le dimensioni e l’hardware con l’unica differenza sostanziale che ritroveremmo nel più recente chip Amlogic S905D3 anziché l’S905D2.

Una differenza del genere potrebbe significare la presenza di un processore AI secondo quanto emerso, ma non è chiaro nemmeno se si tratti di dispositivi prodotti da Google o meno. Perciò per il momento dobbiamo accontentarci di queste informazioni lacunose in attesa del prossimo Made by Google 2020.