La mobile bank N26 annuncia una importante novità per i suoi clienti che sono soliti operare bonifici in valuta estera. Tramite la partnership con TransferWise, l’azienda permette adesso di effettuare bonifici in oltre 30 valute estere direttamente dall’applicazione e in totale trasparenza.

Bonifici in oltre 30 valute estere

Secondo uno studio interno di N26 sui clienti italiani, si è scoperto che l’uso più comune per quanto riguarda i bonifici in valuta estera è per i pagamenti delle bollette in altri Paesi (43%). Seguono poi i pagamenti verso i familiari che vivono all’estero (35%), gli acquisti esteri (23,7%), gli investimenti in valuta estera o risparmi (18,3%) e pagamenti verso amici e familiari (17,5%).

Grazie alla partnership con TransferWise i clienti N26 (nuovi e vecchi) potranno effettuare bonifici in valuta estera tramite l’applicazione mobile; questa, per l’occasione, è stata migliorata per garantire un’esperienza più trasparente.

Come sottolinea Andrea Isola, General Manager di N26 Italia, “ampliare la nostra partnership con TransferWise, una società che condivide il nostro obiettivo di fornire un’esperienza bancaria equa e trasparente, è parte della nostra ambizione di diventare la banca che il mondo ama usare“.

Infatti, ancor prima di confermare il bonifico, i clienti N26 possono quantificare in tempo reale il valore delle commissioni che verranno applicate, così come il tempo di arrivo stimato del trasferimento di denaro.

Per utilizzare TransferWise basta semplicemente entrare nella sezione “Gestisci” del proprio conto, tappare il tasto “Dal mio conto” > “Trasferisci denaro” > “Bonifico in valuta estera”. A questo punto basta semplicemente inserire l’importo, la valuta e il beneficiario del bonifico.

A questo link trovate ulteriori informazioni sulla carta e sulle novità appena viste.