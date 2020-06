MMD, licenziatario dei monitor a marchio Philips, annuncia l’arrivo in Italia di Philips 242B1V. Si tratta di un LCD IPS da 24 pollici progettato per aiutare i professionisti a migliorare la produttività e a proteggere la propria privacy: scopriamo insieme le caratteristiche tecniche e il prezzo di vendita per il nostro Paese.

Il nuovo monitor Philips 242B1V punta a qualità, ecologia e privacy

Philips 242B1V è un nuovo monitor LCD da 24″ (23,8″ e 60,5 cm di diagonale) e presenta una risoluzione Full-HD (1920 x 1080 pixel) con tecnologia IPS: offre un’ampia gamma e un’accurata riproduzione dei colori, oltre a angoli di visione di 178°. Pensato per i professionisti e la produttività, il display è dotato di modalità Easy Read per garantire un’esperienza di lettura simile alla carta e di SmartErgoBase, un supporto orientabile in altezza, girevole e inclinabile per posizionare il monitor nel modo migliore. Non mancano la modalità LowBlue, appositamente sviluppata per ridurre la luce blu a onde corte, e la tecnologia FlickerFree per ridurre lo sfarfallio e garantire una visione più confortevole.

Interessanti le funzionalità pensate da MMD e Philips per la privacy degli utenti, in particolare per quelli che si occupano di dati sensibili: grazie alla Privacy Mode attivabile tramite uno switch, è possibile impedire il visual hacking e nascondere lo schermo da altre persone in open office e stazioni di coworking, senza dover utilizzare scomode protezioni. Con questa modalità lo schermo appare scuro e appena visibile da entrambi i lati, mantenendo le immagini ben chiare e visibili al centro.

Philips 242B1V ha anche un animo eco-friendly, con caratteristiche pensate per aiutare a risparmiare senza dimenticarsi di qualità e comfort: Light Sensor offre una buona luminosità con una potenza minima, Power Sensor rileva la presenza dell’utente e regola di conseguenza la luminosità, mentre la tecnologia SmartImage ottimizza le prestazioni basandosi sul contenuto visualizzato.

Philips 242B1V: prezzo e disponibilità in Italia

Il nuovo monitor Philips 242B1V sarà disponibile in Italia da metà giugno 2020 al prezzo consigliato di 449 euro.

