Mobvoi lancia TicWatch C2+, il nuovo smartwatch con Wear OS by Google che va a migliorare il precedente modello (TicWatch C2), già vincitore dei premi iF Design Award e Red Dot Design Award 2019. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche, il design e le funzioni proposti dal nuovo prodotto, senza dimenticarci prezzo e data di uscita.

Caratteristiche tecniche di TicWatch C2+

TicWatch C2+ offre il doppio della memoria RAM rispetto al modello precedente (C2), spingendosi fino a 1 GB: questo upgrade porta naturalmente a miglioramenti considerevoli dal punto di vista delle prestazioni e della reattività, fornendo un’esperienza complessivamente più fluida durante l’uso dello smartwatch in ogni situazione.

Il display è da 1,3 pollici a risoluzione 360 x 360, con tecnologia AMOLED, e il SoC scelto per TicWatch C2+ è lo stesso di C2, ossia il Qualcomm Snapdragon Wear 2100, accompagnato dagli stessi 4 GB di memoria interna. Lato connettività troviamo a bordo Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11 b/g/n, NFC, GPS, GLONASS e Beidou, mentre il reparto sensori vede la presenza di accelerometro, giroscopio e sensore per il battito cardiaco.

TicWatch C2+ è certificato IP68 contro acqua e polvere e dispone di una batteria da 400 mAh, che secondo Mobvoi è sufficiente per coprire fino a 2 giorni di utilizzo.

Design di TicWatch C2+

TicWatch C2+ arriva in tre colorazioni, Onyx, Rose Gold e Platinum, tutte con poliammide e fibra di vetro, acciaio inossidabile e parte posteriore in vetro. I cinturini intercambiabili in pelle e in silicone sono da 20 mm (Onyx e Platinum) o 18 mm (Rose Gold), e seguono la variante cromatica della cassa.

Il design di TicWatch C2+ non stravolge ovviamente quello di TicWatch C2, mantenendo il display rotondo e un buon rapporto schermo/superficie frontale. I due pulsanti fisici sono entrambi posti sul lato destro dello smartwatch. Le dimensioni sono di 42,8 x 42,8 x 12,7 mm.

Software e funzioni di TicWatch C2+

TicWatch C2+ di Mobvoi dispone di sistema operativo Wear OS by Google e presenta tante funzionalità per il fitness affiancate da quelle tipiche degli smartwatch moderni. Oltre ai soliti contapassi e alle funzioni per le notifiche, lo smartwatch mette a disposizione il monitoraggio dinamico del battito cardiaco, le app TicMotion e TicExercise per tenere sotto controllo i progressi, il tracciamento GPS per tracciare il percorso, la certificazione IP68 per l’uso in acqua e, naturalmente, tante altre opzioni per l’attività fisica.

Grazie alla presenza del chip NFC, non manca Google Pay per i pagamenti contactless in mobilità.

Immagini di TicWatch C2+

Prezzo e uscita di TicWatch C2+

TicWatch C2+ di Mobvoi è disponibile all’acquisto su Mobvoi.com e su Amazon.it al prezzo consigliato di 209,99 euro con spedizione gratuita. Le colorazioni in vendita sono tre, Onyx, Rose Gold e Platinum.

Leggi anche: recensione TicWatch S2