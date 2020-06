Mobvoi, azienda leader nel mercato dei dispositivi indossabili, ha annunciato oggi le sue prime cuffie true wireless a cancellazione attiva di rumore. Si chiamano TicPods ANC e sono dotate di funzioni intelligenti e controlli adattivi che le rendono particolarmente innovative in un mercato in costante evoluzione. Conosciamo dunque nel dettaglio le cuffie true wireless Mobvoi TicPods ANC.

Caratteristiche tecniche di Mobvoi TicPods ANC

Il pezzo forte delle TicPods ANC è dunque la cancellazione attiva del rumore, che può contare su tre diverse modalità di cui parleremo nel dettaglio nel paragrafo dedicato al software. Entrambe le cuffie possono essere utilizzate in maniera indipendente come auricolare per le chiamate, ed è possibile passare dalla modalità mono a quella stereo al volo, semplicemente estraendo la seconda cuffia dalla custodia.

La connettività con lo smartphone, o con altri dispositivi, è assicurata dl Bluetooth 5.0, che garantisce una migliore copertura e stabilità del segnale. La batteria da 50 mAh presente negli auricolari consente di raggiungere un’autonomia di circa 4,5 ore con la modalità ANC attiva, mentre disattivando la cancellazione del rumore l’autonomia sale a 5 ore.

Grazie alla batteria da 400 mAh integrata nella custodia è possibile ottenere due ricariche complete, che portano l’autonomia complessiva a 15 ore. Va ovviamente tenuto in considerazione che serve circa un’ora per la ricarica delle cuffie.

Design di Mobvoi TicPods ANC

Dal punto di vista estetico non ci sono particolari innovazioni. Le TicPods ANC ricordano i modelli precedenti: la forma è simile alle più famose AirPods, ma la presenza dei gommini ne cambia la modalità di ascolto e la tipologia, garantendo, a richiesta, un maggior isolamento dall’ambiente circostante grazie alle magie del software.

Sono presenti gommini in silicone di diverse misure per adattarsi a tutti i padiglioni auricolari. Non mancano ovviamente i controlli touch per gestire la riproduzione, rispondere alle telefonate e attivare un assistente digitale. Manca, rispetto al modello originale, la possibilità di regolare il volume scorrendo sull’asta delle cuffie.

Decisamente contenuto il peso, che raggiunge i 5 grammi per i singoli auricolari e 42 grammi per la custodia, la cui batteria può essere ricaricata tramite un connettore USB Type-C.

Software di Mobvoi TicPods ANC

Ancora una volta Mobvoi stupisce con un software che esalta le qualità di queste TicPods ANC. È possibile, con la pressione prolungata per due secondi, scegliere una delle tre modalità disponibili. Quiet Mode che elimina fino a 35 decibel di rumore per un ambiente decisamente silenzioso, Sound-Passthrough Mode che permette di sentire i rumori dall’ambiente circostante e ANC-Off, che spegne completamente la riduzione del rumore.

In base alla situazione sarà dunque semplicissimo scegliere la modalità più adatta, senza dover ricorrere a diversi tipi di cuffie a seconda delle necessità.

Immagini di Mobvoi TicPods ANC

Prezzo e disponibilità di Mobvoi TicPods ANC

Le cuffie Mobvoi TicPods ANC sono già preordinabili da oggi sul sito ufficiale con il 10% di sconto. Saranno in vendita a partire dal 10 giugno a 89,99 euro.