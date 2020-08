Torniamo ad occuparci di Surface Duo, l’atteso dispositivo pieghevole Android di Microsoft che dovrebbe arrivare sul mercato nel corso di questo mese.

Nelle scorse ore @evleaks ha pubblicato alcune immagini che mostrano quello che dovrebbe essere il design definitivo di questo dispositivo, caratterizzato da qualche piccola differenza rispetto a quello del modello presentato da Microsoft lo scorso anno e la principale è probabilmente rappresentata dall’inclusione di un flash nell’angolo in alto a destra di Surface Duo in modalità aperta.

Il design di Microsoft Surface Duo

Le immagini diffuse da @evleaks ci permettono di osservare l’atteso device di Microsoft da aperto e da chiuso (si tratterebbe di un modello destinato alla commercializzazione da parte di AT&T), mettendo in risalto quelle che saranno le sue potenzialità in settori come quelli della produttività, della fruizione dei contenuti multimediali e del gaming.

Nello schermo di sinistra sono presenti il widget con la classica barra di ricerca di Google e un widget con orario e informazioni meteo e non mancano alcune delle più popolari applicazioni di Microsoft, oltre ovviamente a quelle tipiche di Android.

Ricordiamo che tra le feature di questo device non dovrebbero mancare due display da 5,6 pollici, un processore Qualcomm Snapdragon 855 e 6 GB di RAM.