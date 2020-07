La suite Microsoft Office non è soltanto molto popolare ma è pure particolarmente apprezzata per le tante funzionalità che può vantare e per la cura anche dei più piccoli dettagli, oltre che per il supporto a tutte le principali piattaforme desktop e mobile.

Si tratta, in sostanza, di una soluzione decisamente completa e che a breve potrà contare su una nuova interfaccia utente sia su destkop che su mobile.

Microsoft Office si rifà il look

Ad annunciarlo è stato lo stesso team di sviluppatori, ricordando che l’attuale linguaggio di progettazione di Microsoft si chiama “Fluent Design” (si è fatto strada negli ultimi due anni in molti dei prodotti di Microsoft) e su Office potrà contare su nuove icone per le app, la modalità scura e un aspetto molto più semplice e minimal.

Tra le principali novità della riprogettazione pensata dal colosso di Redmond per la suite Office vi sono la possibilità di spostare la barra degli strumenti in qualunque parte dello schermo gli utenti desiderino e una funzione di ricerca integrata in ogni app.

Microsoft non ha reso noto quando queste modifiche saranno implementate nelle app di Office. Staremo a vedere.