Come ogni giorno, anche oggi, 1 luglio 2020, MediaWorld presenta una lunga lista di prodotti in sconto all’interno del programma solo per oggi. Oltre a numerosi dispositivi legati al mondo hi-tech e non solo, da oggi parte anche la possibilità di acquistare prodotti scegliendo il finanziamento a tasso zero.

MediaWorld solo per oggi: smartphone

MediaWorld solo per oggi: mobilità elettrica

Ninebot Segway ES1 a 334 euro invece di 379 euro.

MediaWorld solo per oggi: TV

MediaWorld solo per oggi: droni

DJI Mavic 2 Zoom a 1222 euro invece di 1249 euro.

MediaWorld solo per oggi: robot aspirapolvere

Ariete Pro Evolution a 129,99 euro invece di 169,99 euro.

Prima di lasciarvi andare a controllare la lista completa dei prodotti in offerta solo per oggi, vi ricordiamo che da oggi parte il finanziamento a tasso zero in 20 rate su tutti gli acquisti a partire da 199 euro. L’offerta di credito parte da oggi, 1 luglio 2020, e sarà disponibile per tutti i clienti fino al prossimo 31 luglio 2020.

Ad esempio, se acquistate un prodotto il cui costo è pari a 850 euro, lo pagherete comodamente in 20 rate da 42,5 euro con TAN fisso 0% e TAEG 0%, senza spese e costi accessori. Per acquistare un prodotto dovete per prima cosa selezionare le offerte più adatte ai vostri bisogni, e poi seguire questi semplici passi:

acquistare il prodotto scegliendo come modalità di pagamento “Finanziamento Findomestic”;

scegliere la rata direttamente sul sito Findomestic;

compilare correttamente il form avendo cura di inserire tutti i dati richiesti;

scegliere la firma digitale allegando tutti i documenti necessari, ovvero: documento d’identità valido; documento di reddito; codice fiscale; documento che attesta l’indirizzo di domicilio/residenza.



Ricordate inoltre di iscrivervi al nostro canale Telegram prezzi.tech a questo link diretto per scoprire tutti i migliori sconti del mondo hi-tech.