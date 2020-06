MediaWorld inaugura il suo primo MediaWorld Smart d’Italia, un nuovo tipo di negozio pensato per offrire un’inedita esperienza di shopping tecnologico. Scopriamo tutti i dettagli e dove verrà aperto.

Nasce il primo negozio MediaWorld Smart d’Italia

Il nuovo negozio MediaWorld Smart è stato pensato per venire incontro ai bisogni della vita moderna, con tanta tecnologia a portata di mano e un personale ad hoc per mettere a disposizione una consulenza esperta.

Il nuovo concept di negozio, che in futuro sarà replicato in altre città italiane, è stato ideato per essere più vicini al cliente, con la volontà di offrire un punto di riferimento anche nei cuori dei centri urbani e non solo nei grandi centri commerciali. I MediaWorld Smart si svilupperanno su una superficie di circa 100 metri quadrati, ai quali se ne aggiungeranno altrettanti di magazzino per la gestione degli ordini Pick&Pay e di ritiro in negozio.

Ecco i servizi che saranno disponibili all’interno del primo MediaWorld Smart d’Italia e, presumibilmente, nei prossimi:

riparazione smartphone: i tecnici potranno riparare display, batteria, fotocamera o altri malfunzionamenti; il preventivo sarà offerto in pochi minuti;

stampa foto con PhotoSì o self-service: sarà possibile comporre l'ordine (stampe, calendari, fotolibri e così via) attraverso l'app PhotoSì e ritirarlo in negozio, oppure collegare lo smartphone alla stampante Wi-Fi e stampare le foto nei formati 10×15 o 15×20;

personal shopper : un esperto a disposizione per 45 minuti che consigli il prodotto migliore per le esigente, gratuitamente (su prenotazione);

consulenza: prenotazione di un appuntamento (15, 30 o 60 minuti) con un esperto per ricevere supporto per configurare o ottimizzare al meglio la tecnologia (smartphone, PC e non solo).

Inaugurazione del primo MediaWorld Smart

L’inaugurazione del primo nuovo MediaWorld Smart avverrà lunedì 8 giugno alle ore 9:30 a Varese, in piazza Monte Grappa 9. Il negozio sarà aperto dal lunedì alla domenica dalle 9:30 alle 19:30, ed è già possibile prenotare il servizio Personal Shopper fino al 24 giugno, gratuitamente.

Per ulteriori informazioni sul primo MediaWorld Smart d’Italia e sui servizi offerti potete seguire questo link o dare un’occhiata al video qui in basso.

