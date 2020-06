MediaWorld lancia oggi la nuova iniziativa “Sconto Subito“, valida solo fino al 7 giugno 2020 sia online sia nei negozi. Non si tratta di una promozione classica, ma permette di ottenere uno sconto variabile, da 25 a 400 euro, in base alla cifra spesa: andiamo a scoprirne di più.

Lo “Sconto Subito” di MediaWorld offre uno sconto in base a quanto speso, sia in negozio sia online, ovviamente con alcune esclusioni. Prima di elencarle, vediamo come funziona l’offerta:

sconto di 400 euro con una spesa di almeno 2000;

con una spesa di almeno 2000; sconto di 200 euro con una spesa di almeno 1000;

con una spesa di almeno 1000; sconto di 100 euro con una spesa di almeno 500;

con una spesa di almeno 500; sconto di 25 euro con una spesa di almeno 250.

TERMINI E CONDIZIONI DELL’INIZIATIVA MEDIAWORLD “SCONTO SUBITO 5-7 GIUGNO 2020” La promozione è attiva su tutti i prodotti disponibili in negozio, ad ESCLUSIONE di : prodotti Wind3, prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), prevendite e prenotazioni, prod

In sostanza si passa da un “semplice” 10% di sconto per la soglia più bassa a un interessantissimo 20% per coloro che spendono almeno 2000 euro; da considerare che la spesa può essere cumulativa, dunque potreste acquistare uno smartphone Android, magari di fascia alta, e abbinarlo a un altro prodotto per arrivare almeno alla soglia dei 1000 e pagare un totale di circa 800 (lo sconto viene applicato direttamente nel carrello).

Acquista su MediaWorld con la promo Sconto subito