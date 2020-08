In queste ore torna un importante evento MediaWorld: le offerte Back to School con centinaia di prodotti per tornare a scuola con il meglio della tecnologia e non solo. Le offerte elencate qui in basso saranno disponibili dal 31 agosto al 9 settembre 2020, con tanto di tasso 0% per ripartire alla grande.

MediaWorld Back to School: smartphone

MediaWorld Back to School: tablet

MediaWorld Back to School: wearable

MediaWorld Back to School: computer

MediaWorld Back to School: console

Sony PlayStation 4 + Sony PlayStation Plus 3 mesi (bianco, nero), a 299,99 euro invece di 323,98 euro.

MediaWorld Back to School: mobilità elettrica

Nel caso in cui i prodotti elencati non dovessero soddisfare le vostre esigenze di acquisto, vi consigliamo di controllare la lista completa di prodotti in sconto disponibili a questo link.

