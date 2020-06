Lo shopping online è un settore in forte crescita e, durante i mesi di pandemia di Coronavirus, per tante persone ha rappresentato la sola possibilità per acquistare i prodotti desiderati e il nuovo annuncio di Mastercard si inserisce in tale contesto.

Nelle scorse ore, infatti, Mastercard ha reso noto che i clienti Amazon di diversi Paesi (l’Italia è tra quelli inclusi) avranno la possibilità di usufruire del nuovo servizio di tokenizzazione delle credenziali delle carte di pagamento registrate (il tutto con un’archiviazione delle credenziali sicura e costantemente aggiornata), ossia la sostituzione del numero che identifica la carta fisica con un token (tale novità consente di rendere uniche le informazioni relative al pagamento per ogni singola transazione online).

Il nuovo sistema di Mastercard disponibile in Italia

Jorn Lambert, Executive Vice President, Digital Solutions di Mastercard ha spiegato che, in seguito alla vera e propria rivoluzione delle abitudini che abbiamo sperimentato in questi mesi così difficili, la sua azienda si è sentita in dovere di “creare un’infrastruttura e un ecosistema evoluti con l’obiettivo di rispondere con successo alle esigenze dei consumatori digitali e di business all’avanguardia come Amazon”.

Pertanto, i clienti italiani che effettueranno acquisti su Amazon avranno la possibilità di provare in anteprima i vantaggi della tokenizzazione.