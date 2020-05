Nelle scorse ore il team di Apple ha dato il via al rilascio dell’aggiornamento a macOS Catalina 10.15.5, introducendo due nuove interessanti feature.

Le novità dell’aggiornamento macOS Catalina 10.15.5

La prima novità riguarda la batteria dei MacBook, ossia una componente che lentamente si deteriora nel tempo, il che significa che in genere inizia a trattenere meno carica quando il computer invecchia.

Ebbene, la nuova funzione di integrità della batteria di Apple in macOS è progettata per rallentare il processo di invecchiamento, in modo che la batteria mantenga una carica maggiore per un periodo di tempo più lungo.

Stando a quanto si apprende dalla relativa pagina di supporto, tale feature “è progettata per migliorare il ciclo di vita della batteria, rallentando l’avanzamento dell’invecchiamento chimico” e ciò avviene grazie al monitoraggio delle temperature a cui è stata sottoposta nel corso del tempo e delle abitudini di ricarica.

Sulla base dei valori raccolti, questa feature riduce la carica massima della batteria e, di conseguenza, la sua usura. La funzione è abilitata di default ma può essere disattivata andando su Preferenze di Sistema -> Risparmio Energia -> Stato batteria e deselezionando Gestione stato della batteria.

La seconda novità dell’aggiornamento è rappresentata dalla possibilità di disattivare la funzione nelle chiamate FaceTime di gruppo che modifica le dimensioni dell’immagine di chi sta parlando. Non mancano, infine, la risoluzione di bug e miglioramenti generali.

Come scaricare l’aggiornamento

macOS Catalina 10.15.5 può essere scaricato tramite Preferenze di Sistema nel menu delle impostazioni.