LG ha appena presentato LG PuriCare Wearable Purifier, ovvero una mascherina pensata per fungere da purificatore d’aria con filtri intercambiabili e ventole alimentate da una batteria integrata.

Design e specifiche LG PuriCare Wearable Air Purifier

L’annuncio di quest’oggi a pochi giorni dall’IFA 2020 non fa esplicitamente riferimento al Coronavirus e alle mascherine attualmente utilizzati da milioni e milioni di persone per contenere la diffusione del virus, anche se il suo rimando è molto forte considerando anche il periodo storico in cui ci troviamo.

LG PuriCare Wearable Air Purifier è munita di alcuni sensori in grado di valutare il ritmo della respirazione e modulare così la velocità di rotazione delle ventole interne. La nota rilasciata dalla compagnia per quanto riguarda la presentazione di LG PuriCare Wearable Air Purifier non fa alcun cenno al Covid-19, pertanto è chiaro che la mascherina non vada intesa come dispositivo pensato per questo scopo.

Però, come riportano i colleghi di The Verge, LG ha dichiarato di essere in attesa di ricevere tutte le certificazioni del caso per fornire al pubblico tutti i dettagli relativi alla mascherina. La batteria da 820 mAh dovrebbe garantire un’autonomia di 8 ore in tandem all’utilizzo della funzione a basso consumo, ma scende a sole 2 ore se utilizzata in modalità ad alto consumo.

Prezzo e disponibilità LG PuriCare Wearable Air Purifier

Purtroppo la compagnia sud coreana non ha svelato il prezzo di LG PuriCare Wearable Air Purifier né ha svelato esattamente quando verrà lanciata sul mercato. Al momento sappiamo solo che sarà a disposizione di alcuni mercati a partire dall’ultimo trimestre di quest’anno.