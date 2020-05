Da LG arriva una nuova interessante smart TV dedicata a chi è alla ricerca di un modello di dimensioni medie: stiamo parlando di LG OLED 48CX.

Il pannello da 48 pollici della nuova smart TV di LG supporta la risoluzione 4K ed è in grado di garantire la qualità dei modelli più grandi dell’azienda (55, 65, 77 e 88 pollici).

Le caratteristiche di LG OLED 48CX

Tra i principali punti di forza di LG OLED 48CX troviamo il pannello con tecnologia OLED (capace di garantire “neri perfetti e un contrasto infinito” grazie ai pixel auto-illuminanti), varie soluzioni studiate per esaltare le potenzialità in ambito gaming (come il supporto NVIDIA G-SYNC), il supporto a HDR10 e Dolby Vision, il refresh rate a 120 Hz.

Tra le altre feature della nuova smart TV di LG troviamo il supporto ALLM, eARC e VRR (variable refresh rate), la tecnologia AI Acoustic Tuning, il supporto Dolby Atmos e BT Surround (consente di abilitare contemporaneamente due altoparlanti LG Bluetooth).

LG OLED 48CX farà il suo esordio sul mercato nel corso del prossimo mese e sarà inizialmente disponibile in Europa e Asia mentre successivamente sbarcherà in Nord America e altri Paesi.