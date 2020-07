Pochi minuti fa, Lexar, marchio particolarmente noto e apprezzato nel campo delle memorie flash, ha annunciato ufficialmente i nuovi lettori di memorie: Multi-Card 2-in-1, che punta sulle dimensioni compatte, e Multi-Card 3-in-1, che si rivolge ad un’utenza professionale.

Proprio su quest’ultimo si è soffermato Joel Boquiren, Senior Director, Global Marketing: «Il lettore Lexar Professional Multi-Card 3-in-1 Reader è stato progettato per soddisfare le esigenze dei nostri clienti, che possono utilizzarlo a casa o ovunque la loro giornata lavorativa li porti. Il lettore 3-in-1 supporta le tre schede di memoria più comunemente utilizzate, il che lo rende estremamente versatile, e viene fornito con un cavo USB 3.1 (Type-C-to-Type-A) per contribuire a velocizzare il workflow».

Insomma, giusto una settimana dopo il debutto del nuovo SSD, il listino di Lexar si arricchisce di due nuovi prodotti.

Lexar Multi-Card 2-in-1 e Multi-Card 3-in-1

Lexar Multi-Card 2-in-1 e Multi-Card 3-in-1 sono due lettori di memorie con uscita USB 3.1. Vediamo su quali caratteristiche punta ciascun modello.

In particolare, il lettore Lexar Multi-Card 2-in-1 è pensato per un’utenza alla ricerca di trasferimenti rapidi di foto e video su più schede e rappresenta, quindi, uno strumento adatto da usare in abbinamento a smartphone, fotocamere e action cam. Supporta schede SD, microSD UHS-II. Senza dimenticare ovviamente la possibilità di trasferimento simultaneo di dati da una scheda di memoria all’altra.

Il lettore Lexar Multi-Card 3-in-1, dal canto suo, si rivolge agli utenti più esigenti, come ad esempio i professionisti in campo fotografico e del videomaking. Funziona sia con schede SD che microSD e tocca velocità fino a 312 MB/s per SD e microSD, oltre a 160 MB/s per le schede CompactFlash. Non manca la retrocompatibilità con UHS-I (fino a 170 MB/s).

Il lettore Lexar Multi-Card 2-in-1 è disponibile all’acquisto al prezzo di listino di 39,90 euro, mentre il prezzo di listino del modello di punta Lexar Multi-Card 3-in-1 è di 49,90 euro.