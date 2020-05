Lenovo sta pensando a un’insolita strategia per rilasciare la sua cornice digitale da 21,5 pollici progettata per essere appesa al muro come un quadro e annunciata al CES 2020.

La società lancerà Lenovo Smart Frame attraverso una campagna sul sito statunitense di crowdfunding Indiegogo con l’idea offrire ai primi acquirenti uno sconto del 50% sul prezzo previsto di 399 dollari.

Lenovo afferma che la campagna su Indiegogo non è dovuta a ritardi o contrattempi, ma sottolinea la volontà dell’azienda di creare una comunità di utenti interessati in modo specifico a questo prodotto in modo tale che possano fornire feedback come nuove idee e funzionalità.

La cornice digitale di Lenovo è dotata di un display IPS da 21,5 pollici 1080p e include un sensore per la regolazione automatica della luminosità dello schermo in base alle condizioni di illuminazione ambientale, inoltre la società ha anche annunciato una funzionalità che non poteva mancare per un prodotto del genere, ossia la possibilità di integrarsi con Google Foto per estrarre automaticamente nuove immagini dalla propria libreria, oltre che dall’app stessa di Lenovo.

La società non ha specificato quando avvierà la campagna su Indiegogo e nemmeno quanti Smart Frame saranno offerti con lo sconto del 50%, ma i clienti interessati a Lenovo Smart Frame possono la loro email qui per ricevere una notifica. Resta confermato che lo Smart Frame inizierà a essere spedito in agosto.

