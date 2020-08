Ultimamente i laptop offrono sempre meno porte di connessione, specialmente se si tratta dei più recenti ultraleggeri. Lauco sopperisce a questa mancanza con un paio di hub di ricarica USB Type-C potenti e dalle dimensioni compatte dotati di varie porte, quindi ideali come accessori da viaggio.

Specifiche di Lauco Hub

I nuovi hub di ricarica Lauco sono realizzati in vetro temperato e lega di alluminio e sono disponibili in versione 8-in-1 e in versione 12-in-1. Entrambi dispongono di una ricarica fino a 100 W (85 W sul laptop e il resto riservato ad altre funzioni), un caricabatterie per la ricarica wireless da 10 W nella parte superiore, una porta HDMI 4K@60Hz, due porte USB Type-C 3.0 – 5 Gbps, una porta USB Type-A 3.0 – 5 Gbps e un lettore di schede SD/microSD UHS-1.

La versione 12-in-1 è di dimensioni leggermente maggiori e offre una seconda porta HDMI 4K@60Hz, sebbene funzionino a 4K@30Hz ciascuna quando vengono utilizzate entrambe, due porte USB Type-A 3.0 extra e un jack Ethernet da 1 Gbps. L’hub 8-in 1 misura circa 85 x 130 mm, mentre quello 12-in-1 è di circa 105 x 170 mm.

Gli hub Lauco possono essere utilizzati con un laptop e anche con lo smartphone se dispone di una modalità desktop e quando non viene utilizzato come hub è possibile utilizzarlo come un semplice caricabatterie wireless, inoltre può caricare lo smartphone in modalità wireless a cinque watt quando è collegato a un computer. Entrambi gli hub sono dotati di un cavo da USB Type-C a USB Type-C corto e robusto e di una custodia.

Disponibilità e prezzi di Lauco Hub

Gli hub Lauco sono appena stati lanciati su Kickstarter dove è possibile prenotarli con il 50% di sconto. Lauco hub 8-in-1 è attualmente proposto al prezzo di 59 dollari, mentre il modello 12-in-1 costa 75 dollari. Al termine della campagna di crowdfunding i prezzi saliranno rispettivamente a 69 e 89 dollari.

