Si chiama Kodak Mini Shot Combo ed è una nuova fotocamera a stampa istantanea appena sbarcata in Italia, pronta a conquistare chi desidera “giocare” un po’ con la propria creatività (come altri prodotti di questa azienda).

Kodak Mini Shot Combo viene venduta in due versioni, una che consente di stampare foto in formato 5,4 x 8,6 cm (Combo 2) e l’altra nel formato 7 x 7 cm (Combo 3) e di entrambe è disponibile una variante chiamata “retrò” e caratterizzata da un look ispirato alle fotocamere di alcuni decenni fa.

Le caratteristiche di Kodak Mini Shot Combo

Tra le feature della nuova piccola fotocamera di Kodak troviamo un display LCD da 1,77 pollici, un sensore da 10 megapixel, la possibilità di impostare l’autofocus, il bilanciamento del bianco e l’esposizione, la possibilità di personalizzare le immagini attraverso l’apposita app, una stampante incorporata con la 4 Pass Technology a sublimazione termica (con 256 livelli per ogni colore) e che dovrebbe contenere il costo di ogni foto (0,35 euro per copia).

La fotocamera ha una porta MicroUSB per ricaricare la batteria agli ioni di litio integrata (garantisce un’autonomia di 1,5 ore), supporta la connettività Bluetooth e può collegarsi con gli smartphone attraverso l’applicazione Kodak Instant Printer, disponibile sia su Android che su iOS.

Per quanto riguarda le colorazioni, infine, Kodak Mini Shot Combo sarà disponibile in due versioni (gialla/nera e bianca/nera) per entrambe le serie.