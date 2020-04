Stando ad un nuovo report targato SOStariffe.it, nei primi quattro mesi del 2020 la velocità della connessione Internet in casa in Italia è cresciuta del 32%.

L’aumento è stato registrato in quasi tutte le regioni italiane e in Campania, Lazio e Umbria si sono ottenuti i miglioramenti più rilevanti.

Ovviamente durante le settimane di lockdown le velocità hanno subito quasi dappertutto una battuta d’arresto (-24,28% in meno) rispetto ai mesi precedenti (Vodafone parla di un notevole aumento di traffico).

Aumenta la velocità di Internet a casa in Italia

Confrontando i dati sulla velocità di questi primi quattro mesi del 2020 con quelli dello scorso anno lo staff di SOStariffe.it ha riscontrato il passaggio di una velocità media in download da 33,06 mb/s a 43,65 mb/s: la Campania è la regione che ha fatto meglio (arrivando alla media di 64,9 mb/s, pari al +83,64%), seguita da Lazio (51,87 mb/s, pari al +70,51%) e Umbria (+70,06%).

Le regioni che sono peggiorate sono invece la Sardegna (-2,21%), il Friuli Venezia Giulia (-24,69%) e la Valle d’Aosta (-63,75%).

Durante il lockdown (dal 9 marzo al 27 aprile) la velocità delle connessioni Internet domestiche ha subito un generale rallentamento, con picchi registrati in Emilia Romagna (-46,26%), Umbria (- 43,83%) e Sicilia (-40,15%). Tuttavia in alcune regioni anche in queste ultime settimane sono stati registrati dei progressi: la Liguria (+2,61%), la Campania (+3,91%), la Puglia (+6,01%), la Valle d’Aosta (+16,1%) e il Molise (+48,55%).

Infine, durante le settimane di lockdown diverse famiglie hanno deciso di migliorare la qualità della connessione di casa, puntando su una promozione che consenta di navigare a una velocità nominale di 100 mega. Meglio farsi trovare preparati al domicilio “forzoso”.