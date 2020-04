Intel ha deciso oggi di rendere disponibili i driver per le GPU, una decisione giustificata dalle tempistiche degli OEM, non sempre repentini a renderli disponibili agli utenti.

Di qui la scelta da parte della compagnia statunitense di sbloccare i driver delle GPU Intel dando la possibilità a tutti gli utenti di scegliere quando installarli e se farlo con le versioni più recenti, senza dover per forza aspettare la pubblicazione degli stessi da parte dei produttori. Una scelta, questa, motivata dai pesanti ritardi legati proprio agli OEM e alle rispettive politiche di distribuzione dei propri driver grafici.

Dunque, sono sbloccati a partire dall’ultima versione disponibile i driver Intel Graphics DCH, installabili da tutti gli utenti senza restrizione alcuna sui notebook.

Intel ha aperto infatti una pagina apposita del proprio centro di download (che trovate qui) dalla quale poter fare riferimento per scaricare i driver più recenti. Per l’installazione, non c’è alcun dettaglio da aggiungere perché il processo è tale e quale a quello necessario per installare qualsiasi altro driver.

Resta pur sempre l’alternativa di usufruire dello strumento di aggiornamento di Intel (da qui), per scaricare e installare la versione aggiornata compatibile e rendere perciò il tutto più semplice e immediato.

