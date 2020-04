Continuano le promozioni di Infinity TV pensate per sostenere la campagna #iorestoacasa che, dopo esser stato il protagonista di un’iniziativa SIAE dedicata ai più giovani, torna a sostenere gli utenti con una nuova offerta interessante. Proposta in collaborazione con PayPal, dà la possibilità agli utente di usufruire di un mese gratis e di ricevere uno sconto interessante sull’abbonamento mensile tramite coupon, per chi si iscrive entro il 31 maggio 2020.

Come attivare la promozione di Infinity TV

PayPal sta inviando ai propri iscritti un’e-mail in cui annuncia una nuova partnership con Infinity TV, pensata proprio per questo periodo emergenziale dovuto alla pandemia da COVID-19.

Come anticipato, c’è un coupon su cui fare riferimento per poter beneficiare di quanto promesso poc’anzi e cioè accedere al servizio di streaming di Mediaset gratuitamente per un mese, per poi usufruire di uno sconto sull’abbonamento per i 6 mesi seguenti, sconto che consente di pagare 4,99 euro al mese invece di 7,99.

Questo è il coupon in questione per Infinity TV (PAYPAL 20), questa è invece la pagina per iscriversi alla piattaforma di streaming. Vi ricordiamo tuttavia che tale promozione è disponibile fino al 31 maggio 2020 e non è cumulabile con altre offerte, ed è valida solo per i nuovi clienti.

