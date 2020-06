Sono bastati due giorni all’app Immuni per superare un milione di download dal Play Store e AppStore. Lo comunica Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, parlando dell’effettiva attivazione dell’applicazione.

Dalla prossima settimana Immuni entrerà a regime nelle regioni pilota, ovvero Marche, Liguria, Puglia e Abruzzo, mentre la settimana successiva l’attivazione riguarderà tutta Italia. In questo modo sarà dato tempo agli utenti di scaricare l’applicazione sul proprio smartphone, per ottenere risultati attendibili.

Nei primi due giorni, ricorda Arcuri, l’app è stata scaricata 1.150.000 volte, un risultato confortante e per certi versi inaspettato, viste le tantissime polemiche sollevate da molti utenti, convinti che l’app sia destinata a violare la privacy degli utenti, finendo per diventare una sorta di Grande Fratello. Arcuri ribadisce, visto che a quanto pare ce n’è ancora bisogno, che l’app è anonima.

Non viene effettuata alcuna geolocalizzazione dell’utente, contrariamente a quanto sostiene qualcuno: i dati, anonimi, sono mantenuti in una infrastruttura gestita e posseduta da una azienda interamente di proprietà dello Stato. Immuni è conforme con la totalità delle normative italiane ed europee in merito a privacy e sicurezza, per cui dopo averla installata è possibile dormire sonni tranquilli.

Ricordiamo che potete scaricare scoprire tutto quello che c’è da sapere su Immuni leggendo il nostro articolo dedicato e guardando la nostra prova.